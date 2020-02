El campo canario saldrá a la calle a exigir "precios justos" para sus productos

Tres organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias han convocado una manifestación para el próximo sábado 14 de marzo en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de reclamar precios justos para sus productos y mejoras en el sector.



La movilización está convocada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG); por la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Canarias y por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y saldrá a las 11:00 horas desde la Plaza Weyler. en Santa Cruz de Tenerife, con tractores, animales y vehículos de todos aquellos que suministran al sector agrícola y ganadero de las islas.



El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, ha explicado este martes que uno de los motivos de la protesta es que los precios que perciben los agricultores no cubren los costes de producción.



Rafael Hernández ha concretado que en los últimos años ha habido un trasvase de renta del campo a otros intermediarios, en especial a la distribución alimentaria, por lo que por cada euro que paga un consumidor por un producto agrario, al agricultor le llegan 30 céntimos de media.



El presidente de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias, Mario Escuela, ha asegurado que Canarias está en una situación de desventaja hacia los mercados peninsulares porque los costes son superiores en todo.



Además, Mario Escuela ha señalado que, por ejemplo, los agricultores cobran 16 céntimos por un kilo de plátanos, pero hay superficies que llegan a vender ese mismo kilo por 1,90 euros.



Rafael Hernández ha informado de que del precio que paga el consumidor, el 30% lo reciben los agricultores, cuando antes era el 50%, y un 70% se lo quedan los intermediarios,



Hernández ha asegurado que después de 7 meses de trabajo, con lo que reciben los agricultores y ganaderos no pueden cubrir gastos como el agua y los jornales de sus trabajadores.



La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, ha recalcado las dificultades que existen en la competencia con otros países, y ha manifestado que los productos que proceden del extranjero están "arruinando" a los productores locales.



La dirigente de Asaga ha afirmado que lo que procede de otros países siempre será más barato debido a la normativa europea que se implanta en España con el fin de proteger al medio ambiente y a los animales.



Delgado ha explicado que Europa se ha propuesto estar libre de transgénicos, por lo cual se han prohibido más de cien materias activas, que sí se utilizan en otros países y consiguen que las semillas sean más productivas y resistentes a las plagas.



"Lo de fuera puede ser más barato, pero lo que se ahorra en el supermercado se gasta en el médico y en la farmacia", ha dicho Rafael Hernández.



"Las normativas europeas nos encorsetan en normas de trabajo más respetuosas con el medio ambiente, pero la competencia de terceros países juega con otras normas", ha recalcado Delgado.



Delgado ha señalado que existen "infinitas cuestiones por las que salir a la ciudad" y que Canarias necesita más ayuda que en el resto del territorio nacional.



El presidente de COAG ha recalcado que se debe aplicar la Ley de cadena alimentaria en Canarias, en la cual se establece que los agricultores tienen que cobrar en los 30 días siguientes a la entrega de la mercancía, ya que según ha asegurado Hernández, hay cadenas de supermercados en Canarias que no lo cumplen.



Asimismo, Hernández ha señalado que en esta ley se especifica que no se pueden imponer descuentos adicionales a los productos, un aspecto que tampoco han respetado algunas cadenas.



Además, Hernández ha reclamado que a corto plazo hacen falta medidas concretas y que la ley estatal tiene que prohibir la venta a pérdida, el uso de promociones en la que se regalan alimentos para conseguir ganchos comerciales y que se informe públicamente de quiénes son los que incumplen las normas.

Problemas adicionales en Canarias

Ángela Delgado ha informado que en el sector existen otras dificultades como conseguir licencias de ganaderos en Canarias y que los ganaderos y agricultores se van jubilando y no hay relevo, ya que los jóvenes no ven un futuro en el campo.



Delgado también ha reclamado que el agua en Canarias cuesta el doble de precio que en la península y en Europa y aparte, el gasto en transporte se debería regular para permitir que los productos Canarios puedan competir en igualdad de condiciones con los del resto del país.



Hernández ha explicado que el sector del campo también juega un papel importante en la lucha contra el cambio climático y ha explicado que una hectárea de plantación de plátanos puede absorber 5 toneladas de CO2 y que si se evita importar productos se reduce la huella de carbono.



Ha resaltado que esta no es una reivindicación sectorial, ya que es buena tanto para los trabajadores como para la sociedad y ha destacado que en Canarias no es posible vivir sin agricultores ni ganaderos.