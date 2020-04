El Gobierno canario propone gravar con un arancel a productos hortofrutículas de importación tras el cargamento de papas de Israel devuelto por riesgo fitosanitario

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha propuesto al área regional de Hacienda gravar con un arancel a productos hortofrutículas de importación “que hacen daño a la producción local porque entran en condiciones desleales”, después de que el diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, preguntara durante la sesión de la Diputación Permanente sobre la importación de papas de Israel que fueron reexpedidas tras incumplir las normas fitosanitarias.

En concreto, Vanoostende ha afirmado que están valorando "una vía interesante" a través del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un arancel exclusivo en las Islas que se negocia cada siete años, y que nació con la intención de proteger a la industria local frente a la producción de bienes que proceden de fuera de la región. La intención es que se renueve a partir del 1 de enero de 2021 e incluya a nuevos productos.

En este sentido, la consejera remarcó que la importación en Canarias es un asunto “histórico” y, respecto a las papas, reconoció que operaciones como la de la empresa Cadimisa Canarias SL, dirigida por Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) en las Islas y que pretendía introducir en una cadena de supermercados 432.000 kilos del tubérculo procedente de Israel, “a veces hace mucho daño a las producciones locales”.



Aunque Déniz también reclamó que Canarias tuviera competencias en controles fitosanitarios, algo que depende del Gobierno central, Vanoostende se ha limitado a responder que las inspecciones fronterizas se continuarán realizando en base “a las reglas del juego y las herramientas” existentes, es decir, en colaboración con "Sanidad Exterior".

Durante su intervención, Déniz también remarcó que las operaciones de importación son “habituales” y han sido fomentadas durante los años de gobierno de Coalición Canaria, que ha favorecido con más de 900.000 euros de dinero público para fomentar el producto local a las empresas que dirige Delgado, “la principal responsable de importar papa de fuera”, a quien, recuerda, Fernando Clavijo, expresidente del Ejecutivo regional. “le dio la medalla de oro de Canarias”.

Por ello, el diputado de Sí Podemos Canarias pidió a la consejera de Agricultura que, además del AIEM, impusiera restricciones a la importación de papas mediante una reorientación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que en teoría sirve para garantizar el suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas, paliando los costes adicionales derivados de esa condición, “hacia la producción propia canaria”.

Pero para combatir esta situación, la consejera ha incidido en la importancia de “buscar estrategias” para promocionar el producto local y mejorar las explotaciones canarias con el objetivo de que “sean más eficientes, el coste de producción sea menor y más competitivo”.



Medidas durante el estado de alarma

Durante la crisis generada por la COVID-19, que ha asfixiado al sector por el cierre de canales de venta, como hoteles o restaurantes, y ha propiciado que trabajadores del campo tengan dificultades para darle salida a sus producciones ante la importación, Vanoostende ha asegurado que el área que dirige ha tratado de dotar de liquidez mediante la tramitación y adelanto de en el pago de las ayudas, ha ayudado a buscar canales de comercialización a través de la empresa púbica Gestión del Medio Rural, se ha facilitado la movilidad de las personas para atender las explotaciones o se ha fomentado el consumo de producto local con campañas publicitarias.

Vanoostende ha especificado que se han adelantado ayudas del Posei, del Plan de Desarrollo Rural o del seguro agrario, que ha permitido movilizar en total 22 millones de euros. Mientras que el apoyo a la comercialización de productos, en colaboración con el sector productor y de distribución, ha permitido canalizar ventas “de 12.000 kilos de queso y 6.000 litros de leche”, además, ha añadido que ya está comprometida la compra de 24.000 kilos de queso “que están madurando en las cámaras” y 60.000 kilos de productos hortofrutícolas de 17 empresas distintas. Y también ha remarcado que se han repartido cajas de productos frescos para las familias más vulnerables.

Pero desde la oposición han criticado la falta de acciones que ayuden al sector a luchar contra la crisis sanitaria generada por la COVID-19, recordando la crisis en la que estaba inmersa campo y que propició protestas en todo el Estado desde principios de 2020. El diputado del Partido Popular Juan Manuel García Casañas señaló que el adelanto del pago de ayudas ya estaban previstas,” no se instaura ahora por la COVID-19, al igual que otras que estaban contempladas por los episodios de viento y calima".



"No ha hecho sino anuncios, ha habido mucha publicidad, pero pocos hechos, ha faltado liderazgo y capacidad de respuesta", dijo Cabrera, quien considera que al Ejecutivo "le ha faltado rapidez" y solo ha abonado partidas del Posei pendientes de 2019, además con un 22% menos, de ahí que reclame al Estado que aporte la parte adicional.

Además, Cabrera ha criticado que la plataforma logística de GMR "no ha salido de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna”, recordando que la empresa no cuenta con infraestructuras en las isla son capitalinas, una situación que Vanoostende achacó a Coalición Canaria, “que desmanteló una plataforma importante que tenía en La Palma”. La consejera reconoció en este punto que GMR no tiene capacidad para dar salida a toda la producción, pero afirmó que están trabajando para tratar de potenciarla.

