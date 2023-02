Sobre los filtros burbuja, FITUR y las fobias: de los juicios de valor a los juicios de hecho

Decía Jesús Ibáñez, uno de los pioneros de la sociología española, que la encuesta no es tan sólo una herramienta para extraer información, sino también un mecanismo para inyectar información en la sociedad. He recordado estas ideas al ver el debate generado tras la protesta en FITUR de unos activistas contrarios al actual modelo turístico canario. En el año 2019 el ISTAC realizó una encuesta en que se preguntaba si “se debe seguir potenciando al turismo como uno de los motores básicos de la economía de la isla”. A mí siempre me pareció una mala pregunta, es como preguntar: “quieres seguir saliendo con Pepita/o, que es una de las personas más interesantes de la isla”. Lo suyo sería hacer dos preguntas por separado. En el sentido justamente opuesto en 2021 pude ver encuestas en que se preguntaba a los canarios: “¿Qué sectores crees que se debería potenciar para paliar la excesiva dependencia del turismo?”. En ese caso también hubiera sido mejor hacer dos preguntas. Como hubiera dicho Weber, una cosa son los juicios de hecho (el turismo es uno de los motores de la economía canaria) y otra los juicios de valor sobre ese hecho: hay quien lo ve como algo a seguir potenciando, y hay quien lo ve como algo a superar. Aún es más, incluso entre quienes piensan que se ha de seguir potenciando el turismo habrá quienes piensen que se ha de seguir potenciando (desarrollando) el modelo turístico actual y quienes piensen que habría que cambiar de modelo.

Transcurridos más de cuarenta años desde que Ibáñez se convirtiera en catedrático de Métodos y Técnicas de Investigación Social, y aunque muchas de las cuestiones que planteara siguen siendo de relevancia, no es descabellado pensar que las redes se han convertido en el gran instrumento tanto para extraer como para inyectar información en la sociedad. Y creo que es en ese marco que hay que entender tanto las actividades de los activistas como el debate acerca del modelo turístico. Desde la Sociología y la Antropología del Turismo ya ha quedado demostrado por autores como Huete y Mantecón, que el término turismofobia es más un arma para usar en la batalla ideológica que no un concepto que ayude a entender lo que realmente ocurre. Y, trayendo el debate a Canarias, Díaz y Rodríguez han subrayado la idea de que, de acuerdo con lo que sugiere la teoría del intercambio social, los residentes de un lugar apoyarán el desarrollo turístico siempre y cuando perciban que los beneficios derivados del mismo son mayores que sus costes, y que este debate debe resolverse mediante la gestión pública. Creo que para aportar algo de luz al debate es conveniente recordar la diferencia entre realidad y percepción y tener en cuenta lo que los estudios nos dicen acerca de cómo las redes han transformado el mundo.

Empezando por lo primero: una cosa es que para su enamorado/a Pepita/o sea una de las personas más guapas de las islas y otra es que “objetivamente” lo sea. Lo que importa para que la gente apoye un determinado modelo de desarrollo turístico no es que reciba más beneficios que los costes que le supone. Lo que importa es lo que perciba que recibe, y lo que perciba que le cuesta, que no siempre coincide con lo que recibe ni con lo que le cuesta. Si aceptamos que las sociedades contemporáneas son complejas, y que diversos agentes tienen intereses en muchas ocasiones contrapuestos, resulta razonable pensar que habrá quienes apoyarán más el desarrollo turístico, porque perciben que reciben más beneficios de este, mientras que otros serán más críticos, porque perciben que en el modelo actual los beneficios no compensan los costes. Pero una cosa es lo que se percibe y otra la realidad: en la realidad nadie es tan feo como aparenta en la foto del DNI, ni tan guapo como aparenta en los perfiles de las redes sociales. Así que antes de empezar a hablar de filtros burbuja conviene recordar a qué es a lo que estamos asistiendo: a un debate mediático en que cada parte pretende ser la única que posee una visión realista de lo que aporta y cuesta el turismo.

El concepto de filtro burbuja, acuñado por Eli Pariser, hace referencia a que las redes nos presentan una imagen muy distorsionada de la realidad: los algoritmos infieren como pensamos, nuestros gustos y hábitos a partir de las páginas que visitamos. Visto a través de las pantallas, el mundo que ve un amante de las cervezas artesanas está lleno de amantes de las cervezas artesanas, el de los amantes del running de corredores y, el de los seguidores de una determinada opción política de gente que piensa igual. La burbuja de filtros está en la base de la reacción de sorpresa de algunos dirigentes turísticos canarios ante lo que han interpretado como turismofobia. En realidad, yo diría que más que turismofobia por parte de unos, lo que hay es dialogofobia por parte de los otros. Si quienes dirigen la consejería de turismo del Gobierno de Canarias hubieran compartido algún cortado, alguna copa en algún bar, o sencillamente hubieran hablado alguna vez con otros miembros de los distintos equipos de gobierno de áreas no turísticas habrían visto que casi todo lo que planteaban los “activistas” de FITUR, como la conveniencia de las ecotasas, las moratorias o la necesidad de limitar la compra de propiedades a extranjeros, son posturas defendidas públicamente por partidos que están en el gobierno, aunque ciertamente no en su consejería. Los expertos ya han señalado que los problemas del turismo masivo se han de resolver a través del debate y la gestión pública. A lo que yo solo añado otra cosa que es necesaria: que los políticos dejen de comportarse como adolescentes adictos a las redes que delante de su móvil se abstraen del resto del mundo (y de las críticas) y se concentran en los likes que reciben. Sería necesario que hablen con quien tienen en el escaño del lado, o de enfrente, y a partir de la constatación de que no piensan igual, y de que vivir en democracia implica estar de acuerdo en estar en desacuerdo, se pongan de acuerdo para gestionar lo que, y esto es un juicio de hecho y no de valor, en el último medio siglo ha sido uno de los motores básicos de la economía de las islas.