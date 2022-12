Navidades: desplazamientos, peleas teológicas y cambios de creencias

España parece la última abanderada de la fiesta de los Reyes Magos. En el resto de Europa, Santa Claus ha ido desplazando a los tres cabalgantes de Oriente, aunque tal desplazamiento aparentemente nada tiene que ver con la oleada emigratoria y los brotes de racismo.

La costumbre de hacer regalos a los niños no es de orígen cristiano y tiene múltiples antecedentes culturales y de distintas regiones. En la antigüedad, en Roma se celebraban las fiestas saturnales (a mediados de diciembre) en honor a Saturno (Cronos para los griegos), al final de las cuales, los niños recibían obsequios de todos los mayores.

Otro tipo de regalo: en estos días, a nivel europeo, no religioso recibimos noticias no celestiales, ni en boca de un ángel, como según la leyenda le ocurrió a San José, sino tras cruentas reuniones de ministros de Energía. Apenas unas horas antes de la entrada en la pausa política de invierno, la UE cierra un acuerdo para poner un tope al precio del gas. La presión política subía de tono en los electorados europeos que veían el anuncio a más de 50% de las facturas energéticas. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno dieron la orden a sus ministros para que finalizasen un acuerdo. Ir a las fiestas navideñas sin cerrar un acuerdo que frenase algo las subidas de precios era peligroso, ya que los mercados están en manos de las compañías privadas y las ganacias también. Así se llegó a una corrección política de los mercados fijando en 180 euro/MWh. Tal corrreción podrá renovarse cuando se supere durante tres días consecutivos y exista una diferencia de 35 euros con lo fijado en los mercados internacionales. La medida es críticada en países como España, Francia o Polonia que abogan por un tope mucho más bajo. “Es una broma de mal gusto” ha sido el comentario.

Mientras el invierno actual europeo hiela nuestras cuentas bancarias en un ritmo que congela corazones y bolsillos, la gente se alegra de las próximas fiestas.

Cerca de un 60% de la población mundial actualmente siente la Navidad como la época favorita del año, superando a otras festividades como cumpleaños o similares. Y sin embargo, la explicación de por qué se hacen regalos en esas fechas no está clara para la mayoría.

La cristianización de tales festividades es consecuencia de la imposición del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero tal costumbre era anterior y hacia el año 217 antes de Cristo se introdujo una celebración festiva para elevar la moral de los romanos tras la derrota militar en el lago Trasimeno (ubicado en el corazón de Italia, en Umbría, había sido escenario de la batalla donde el ejército romano comandado por el cónsul y líder popular, Cayo Flaminio Nepote sufrió una aplastante derrota frente a las fuerzas cartagineses dirigidas por Aníbal. Ocurrió el 21 de junio del año 217 antes de Cristo. El contexto fue la Segunda Guerra Púnica y los romanos ya habían tenido otra mala experiencia contra los cartagineses antes en la batalla de Trebia). En tal festividad se celebraban toda clase de rituales y festejos, entre otros el entregarse regalos.

Se pretendía celebrar el comienzo de una nueva etapa y las jerarquías cristianas asimilaron tales fiestas. Las fiestas saturnales eran muy apreciadas por el pueblo, pues se extendían al menos a siete días, desde el 17 al 23 de diciembre, en honor a Saturno, el dios de la agricultura, especialmente en el periodo de mandato de Calígula.

En esta festividad, se celebraba el final del período más oscuro del año y el nacimiento del nuevo período de luz. Las Saturnales culminaban el 25 de diciembre con la celebración del Sol Invictus (el astro invencible), cuando los días comenzaban de nuevo a alargarse y la luz derrotaba a la oscuridad. Además coincidían con la finalización de los trabajos del campo y la siembra de invierno. Por ello, todas la familias campesinas, incluidos los esclavos domésticos, tenían tiempo para descansar.

Los sacerdotes cristianos tomaron todos los elementos de las Saturnales para santificar interesadamente tal celebración popular haciendo coincidir el 25 de diciembre como supuesta fecha del Nacimiento del niño Jesús. “La influencia de las Saturnales sobre las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ha sido directa y se sigue sintiendo en el mundo occidental”, explica la Enciclopedia Británica. En esos días, los romanos decoraban las casas con plantas y candelas, celebraban banquetes y regalaban velas y estatuillas de cera a familiares y amigos.

En definitiva, la entrega de regalos o presentes no era más que un símbolo para representar el cierre de un ciclo temporal y el comienzo del otro. Y así, especialmente con su posterior asimilación Cristiana, formaron una tradición entrañable y familiar: hacer regalos a los seres queridos y compartir en familia tales celebraciones.

Los evangelios ofrecen pocos datos sobre los Reyes Magos; en realidad, la historia sobre los “Magos de Oriente” aparece bien definida en los Evangelios Apócrifos (es decir, Evangelios no auténticos), muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término “mago” se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo, sabio que puede, por la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la Iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente: “Que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes”. El hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús.

Oro, Incienso y Mirra

En la Biblia, solo hay una referencia a estos magos. Y en ningún momento dice que sean “reyes”. Ni siquiera se afirma que sean tres, ni mucho menos da sus nombres, razas o incluso aspectos. En el Evangelio apócrifo de la Infancia de Tomás, del siglo II, ya se afirma que se trata de tres magos. También se les asignan los nombres por los que hoy conocemos a los Reyes de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar.

The Battle for Christmas. Peleas por las fiestas de concordia

El Evangelio de San Mateo cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer.

The Battle for Christmas (La batalla por la Navidad), de Stephen Nissenbaum, libro que fue finalista del Premio Pulitzer de Historia en el año 1997, es un fascinante estudio de los puntos de vista opuestos sobre la celebración de la Navidad en Estados Unidos. Los inmigrantes trajeron sus rituales navideños del Norte y el Sur de Europa, pero tales costumbres no siempre fueron bien recibidas. Los puritanos calvinistas tachaban la Navidad católica de celebración pagana disfrazada de fiesta cristiana. Y no les faltaba razón.

Cualquiera que se lamente de los actuales excesos de la Navidad podría pensar en los puritanos de la Massachusetts colonial: simplemente prohibieron la fiesta. Los puritanos tenían sus razones, ya que la Navidad era entonces una ocasión para la embriaguez y el desenfreno, cuando los pobres “borrachos” extorsionaban a los ricos o pudientes por comida y bebida. En esta interesante e innovadora obra de historia social, Stephen Nissenbaum redescubre los orígenes carnavalescos de la Navidad y muestra cómo se transformó, durante el siglo XIX, en una festividad domestica y de consumismo.

Los estadounidenses que se quejan de la comercialización moderna de la Navidad se sorprenderían al descubrir que el descontento con la forma de esta festividad no es en absoluto un fenómeno nuevo. En 1659, el Tribunal General de Massachusetts declaró delito la celebración de la Navidad. Lo que los puritanos trataban de suprimir era una época de excesos enraizados en el antiguo ciclo agrícola: alborotadas exhibiciones públicas de comida y bebida, burlas a la autoridad establecida, mendicidad agresiva y bulliciosas invasiones de las casas de los ricos. En The Battle for Christmas (La batalla por la Navidad), Stephen Nissenbaum muestra cómo a principios del siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades, estas juergas carnavalescas de la temporada navideña se volvieron aún más amenazadoras al convertirse en violencia de bandas e incluso en disturbios.

De que tales violencias son hoy en pleno 2022 posibles las hemos visto en Sud-Corea en este año. En un intento por sacar la Navidad de las calles y de las manos de los borrachos pobres, en el siglo XIX un grupo de neoyorquinos -entre ellos el escritor Washington Irving- lideró un movimiento para transformarla en un nuevo estilo de celebración que tuviera lugar dentro de los confines seguros del círculo familiar y se preocupara especialmente por la felicidad de los niños. Descubrimos cómo dos textos clásicos ayudaron a remodelar la fiesta: La visita de San Nicolás“, de Clement Clarke Moore, y ”Cuento de Navidad“, de Charles Dickens. Y se nos muestra la Navidad centrada en los niños, personificada por las reuniones familiares y los intercambios de regalos de la familia Sedgwick en Massachusetts y Nueva York en el siglo XIX. El libro La batalla por la Navidad también explora la historia, no siempre orgullosa, de la caridad navideña, y la historia de la Navidad entre la comunidad de esclavos en el Sur antebellum - una celebración que recuerda a la tradición del carnaval. A lo largo de todo el libro, Nissenbaum examina lo que la forma de celebrar la Navidad en Estados Unidos a lo largo de los años revela sobre las grandes fuerzas que están transformando nuestra cultura. Y nos muestra también cómo ha sido a la vez un instrumento y un espejo del cambio social en Estados Unidos. Así ocurre también en Europa.

Esta nueva costumbre cuajó y los comerciantes vieron en Santa Claus un magnífico impulsor de sus ventas. De hecho, la imagen de Papá Noel con el trineo y los renos es una invención estadounidense. En 1823, el escritor inglés Clement Moore escribió el poema Una visita de san Nicolás, imaginando que Santa Claus surcaba los cielos en un trineo llevado por nueve renos. Años más tarde, el ilustrador estadounidense Thomas Nast dibujó a Santa Claus vestido de rojo con un gorro y en 1931 Coca-Cola le dio su actual aspecto.

Basándose en una gran cantidad de documentos e ilustraciones de la época, Nissenbaum explica la invención de nuestras actuales Navidades, lo cual no quita nada a la alegría familiar de reunirse y celebrar la Vida, unos con los Reyes Magos, otros con papa Noel, y otros con el pagano Noel y los cristianos Magos.