Y no les da vergüenza

A principios de este mes de agosto, el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alcanzaron un acuerdo muy importante para las entidades locales.

Por una parte, el Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos y se compromete a permitir la utilización del superávit, así como a mantener la exención de la regla de gasto en 2020.

Por otro lado, el pacto también contempla que las corporaciones locales que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes irán percibiendo, de manera proporcional a los recursos que cedan, un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. Es decir, en palabras más sencillas, tras ceder esas partidas al Estado, este las devolverá libres de déficit y listas para gastar.

Además, se ha acordado una disposición adicional que permite, en el caso de Canarias, que los cabildos insulares puedan también hacer uso de su superávit.

Igual conviene recordar a la frágil memoria del Partido Popular que los acuerdos alcanzados con la FEMP vienen a paliar la nefasta gestión del PP durante los años que estuvo al frente del Ejecutivo central.

¿Recuerdan sus señorías del PP todos los puntos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobaron en el año 2012? ¿Recuerdan también quiénes gobernaban entonces los Ayuntamientos más endeudados de España? Finalmente, señorías, han tenido que pagar justos por pecadores.

Igual no estaría de más hacer memoria y recordar que esta Ley ha condicionado que los municipios y cabildos puedan recurrir, desde entonces, a sus propios recursos. Y no solo eso, sino que además ha obligado a las instituciones públicas cumplidoras, como ha sido el caso de Canarias, a tener que pagar a los bancos cuantías desorbitadas de intereses por no poder utilizar esas partidas.

Mejor les diera vergüenza oponerse ahora, de manera absolutamente incomprensible, a una medida que solo busca la reactivación económica y social para el conjunto del país, y paliar, de alguna forma, el desastre que han supuesto las medidas económicas aprobadas durante el periodo de gobierno del PP.

Ningún gobierno había puesto sobre la mesa una medida como esta y ahora, en un claro intento de oportunismo político, uno más de tantos otros, quieren oponerse a que el país avance y siga adelante, intentando salir, poco a poco, de esta asfixia.

El Partido Popular, que ha sido el responsable de esta guerra, es el que ahora, cuando se encuentra una trinchera que permita a los ayuntamientos gastar el superávit, quieren liderar la revuelta, lo que refleja la hipocresía y cinismo de esta formación.

Con estas medidas, el Partido Socialista, que preside Pedro Sánchez, pretende dar un impulso a la reactivación económica y social, en un intento lógico y coherente por desahogar a las administraciones que tanto están sufriendo esta crisis económica derivada de la pandemia, ya que son precisamente las corporaciones locales e insulares las primeras a las que la ciudadanía acude para solicitar ayuda, y también las primeras en dar respuesta a sus necesidades.

Aunque ha sido un acuerdo complicado, con un largo periodo de negociación, al final se ha cerrado la mejor opción posible que, sin duda, corrobora y vuelve a poner de manifiesto el firme compromiso del partido socialista con el desarrollo y la política local.

Es un acuerdo que puede ser mejorable, pero desde el consenso y el diálogo con todas las partes, a través de un debate sosegado en el Congreso de los Diputados.

Y en este punto me gustaría destacar el buen trabajo del Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, ya que fue la primera institución en posicionarse a favor de que estos recursos fueran gestionados directamente por los cabildos y ayuntamientos.

Porque Ángel Víctor Torres y el PSOE en Canarias son conscientes de que se trata de una muy buena noticia para las Islas, que da respuesta a las necesidades de las administraciones más cercanas a los ciudadanos y permite materializar esas ayudas en mejoras en la calidad de vida de todos los canarios y canarias, que, sobre todo ahora, están sufriendo las graves consecuencias que la pandemia está ocasionando en nuestro principal motor económico, el turismo.

Señores del Partido Popular, por favor, den ejemplo y estén a la altura de los esfuerzos que está realizando la ciudadanía de este país para salir adelante. Dejen a un lado, de una vez por todas, las diferencias políticas. Está en juego nuestro futuro.