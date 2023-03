“El poder no corrompe. Al poder se llega ya corrompido. Corrupto hasta la médula. O desde la médula. Nadie que no sea un miserable moral desea el poder.” Un tío con una bolsa en la cabeza. Alexis Ravelo.

Está por ver el alcance del caso Mediador desde el punto de vista penal. En un estado muy inicial de la instrucción y con un denunciante de dudosa credibilidad resulta precipitado sacar conclusiones sobre el nivel de corrupción que pueda derivarse de dicho procedimiento. Sin embargo, la información publicada nos permite valorar el nivel de los protagonistas, evaluar la aptitud de quienes nos representan y concluir que la ignorancia y la soberbia bien combinados con la impunidad y el poder son un cóctel destructivo para la salud democrática de este país.

Se sabe que el poder genera adicción, que la adicción al poder deriva en abuso y que una gran parte de las instituciones del Estado está en manos de personas de escasa formación y nula educación que convierten el ejercicio del poder en violencia institucional. Y se sabe porque las Sentencias dictadas en los últimos veinte años y los grandes sumarios de los procesos de corrupción reflejan no sólo la gran capacidad de saqueo de lo público que tienen nuestros representantes públicos, funcionarios y cierta clase empresarial que actúa “como ratas, como ratas”, sino también el escaso nivel humano de las personas que la partitocracia imperante promociona.

Este proceso de degradación es lo único que se puede esperar cuando el líder carece de auctoritas pues ha llegado al liderazgo investido de cinismo, ha escalado gracias a la práctica diaria de la genuflexión frente a la fuerza bruta y su única vía de mantenerse en la cúpula es rodearse de mediocres que sólo puedan competir en el índice de decadencia que atesoran. Que cada uno ponga el nombre que prefiera a dichos parásitos de lo público. Nadie los retrató mejor como el gran Alexis Ravelo.

La demostración de que dichos especímenes campan a sus anchas en la alta dirección de este país es la cantidad de puteros cocainómanos que acuden en coche oficial a prostíbulos. Mediadores y mediados que llaman trabajo a realizar los pelotazos que arruinan esta sociedad fumando puros, bebiendo y consumiendo las drogas necesarias para abusar sexualmente de mujeres sin sentir el más mínimo grado de compasión o vergüenza. No hay causa de corrupción que no revele de forma pornográfica el vicioso vínculo entre el ejercicio del poder con el abuso sobre las mujeres. Los grandes pelotazos se celebran en este país con “volquetes de putas”.

La línea de la violencia se traza desde el abuso del cargo que ocupan, el abuso del los recursos públicos del que son depositarios, el abuso de la confianza ciudadana, el abuso del territorio y de los recursos naturales que sostienen la vida, el abuso al subordinado (en muchos casos funcionarios que no se pliegan al negocio fraudulento) hasta el abuso de las mujeres violadas. Todo ello debe ir aderezado del abuso de las drogas, imprescindibles para asumir tanta violencia y degradación y seguir en la brecha alimentando el monstruo de la extorsión con “información vaginal”.

Hace unos meses mi querido Chema Tante me llamaba la atención porque en mis artículos no usaba el lenguaje inclusivo. Y tiene toda la razón. Me cuesta des-aprender lo aprendido aunque sea consciente de la necesidad de visualizar al violento y acompañar a la víctima y la urgencia de combatir la cultura del patriarcado a través del lenguaje, sigo resistiéndome al niñe o a la miembra.

Sin embargo, mi humilde propósito de este 8 de marzo de 2023 es eliminar la palabra puta de mi vocabulario, señalar al putero que violenta sexualmente de las mujeres sometidas, contribuir a la abolición de la prostitución con mi trabajo, estimular mi sistema nervioso parasimpático llamando hijo de putero o hija de putero a aquél que haga méritos para llevárselo puesto, y colaborar con el programa de lucha contra la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que lleva a cabo Médicos del Mundo.

En definitiva, acompañar, dar apoyo, cobijo y calor a las mujeres sometidas a la agresión sexual y poner el foco en el ser infrahumano que usa la violencia contra la vida para sobrevivir al estado de putrefacción en el que ha convertido su vida y con la que pretende infectar la de todos.

https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/prostitucion-y-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual