Rusofobia, el Imperio del Mal y la izquierda dividida

Ciertas actitudes y conductas de los últimos días se asemejan al cine de ficción como Star Wars identificando a Rusia y a todo lo ruso con el Imperio del Mal.

Desde la intervención militar rusa en Ucrania se ha levantado una campaña mediática “occidentalista“ que ha despertado sentimientos antirusos. Algunos elementos entre lo macabro y lo ridículo son el ucraniano detenido por la Guardia Civil en Mallorca cuando trataba de hundir un yate de un millonario ruso. Otro es la decisión de la Royal Opera de suspender un ballet del Bolshoi, la eliminación de la diva rusa Anna Netrebko de la Ópera Metropolitana de Nueva York explicado en un comunicado de la directiva señalando que "al no cumplir las condiciones del Met para repudiar su apoyo oficial a Vladimir Putin que hace la guerra en Ucrania, la soprano Anna Netrebko se retira de sus próximos conciertos en el Met". La “rusofobia“ parece haberse convertido en conducta y doctrina oficiales.

La diva rusa Anna Netrebko dejará de participar en la ópera Turandot de Puccini, programada para abril y mayo, donde será sustituida por la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska y el Don Carlo de Verdi la próxima temporada, ha hecho público la institución neoyorquina.

A favor y en contra de la censura cultural y universitaria

O sea, una ucraniana puede cantar, pero será peligrosa la participación de una rusa. Así y todo, Peter Gelb, director general del Met, dice: "Es una gran pérdida artística para el Met y para la ópera", y subraya que "Anna es una de las grandes cantantes de la historia" del templo neoyorquino. Y añade: "Pero con Putin matando a víctimas inocentes en Ucrania, no había posibilidad de continuar", asegura en un comunicado.

Si la familia Biden, acusada por el entonces presidente Trump de aprovecharse financieramente de la situación corrompida a través de Hunter Biden (hijo del entonces vicepresidente con Obama), si esa acusación anulada luego por Zelensky resultase verdad, ¿habría que abominar de todos los americanos? ¿Dejar de leer a Hemingway y Faulkner? ¿Prohibir canciones de Elvis Presley y Sinatra?

La diva ruso-austriaca anuló su participación el pasado miércoles en la Filarmonía del Elba de Hamburgo, aplazado hasta septiembre de 2022, y sus actuaciones en la Scala de Milan y luego en Zúrich. Los amigos del bel canto lo lamentan. La soprano declaró en Instagram su "oposición a esta guerra" con Ucrania, pero su separación fue por criticar a los dirigentes de su país y no manifestar claramente su solidaridad con los dirigentes ucranianos.

En contra de la censura universitaria

La Universidad Bicocca, de la ciudad de MiIán, había tomado esa resolución inquisitorial como respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania prohibiendo el curso de literatura sobre Fiódor Dostoyevski.

El profesor Paolo Nori recibió un email de la universidad en el que le comunicaban “la decisión del rector de posponer” el curso sobre Dostoyevski que consistía en cuatro jornadas abiertas y gratuitas que empezarían el próximo miércoles. “El objetivo es evitar cualquier tipo de controversia, especialmente interna debido a que es un momento de alta tensión”, leyó el escritor italiano en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Creo que lo que está pasando en Ucrania es algo horrible”, dijo Nori, pero señaló que “censurar un curso es ridículo”. “Que una universidad italiana prohiba un curso de un autor como Dostoievski es algo que no puedo creer”.

Al conocerse el acto anti-ruso, buena parte de la opinión pública italiana y del estamento político criticaron a la Universidad respaldando a Paolo Nori. "Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significa estar locos", declaró el expremier y actual senador Matteo Renzi. "En este tiempo hace falta estudiar más que nunca, no menos: en la Universidad hacen falta maestros, “no burócratas incapaces".

Paralelamente, el jesuita Antonio Spadaro, director de la revista cultural más antigua de Italia, La Civiltà Cattolica, planteó a Télam que "hoy, justo hoy, hace falta absolutamente volver a Dostoievski". El sacerdote jesuita pidió regresar a la figura del escritor ruso "y a su alma rusa para llenar de humanidad la barbarie de la guerra que desfigura el bello rostro de los pueblos".

Ante esa presión plural la Dirección de la Universidad retrocedió diciendo: La Universidad Bicocca de Milán no censurará a Dostoievski. "Hubo un malentendido en un momento de gran tensión. En esta universidad no hay nada más lejos que la censura", se disculpó la directora de la institución, Giovanna Iannantuoni.

En un comunicado posterior, la universidad confirmó que el curso se mantendrá en los días y horarios acordados y que no se modificarán los contenidos. "Esta es una universidad abierta al diálogo y a la escucha, incluso en este periodo tan difícil que nos ve consternados por la escalada del conflicto", dicen ahora las "autoridades" universitarias que tienen autoridad por el cargo ocupado y no por el grado de conocimiento ni de cultura.

Al mismo tiempo, en diversos bares y restaurantes en Canada, han retirado el vodka de las bebidas a ofrecer. Y en otros lugares dicen que no quieren rusos como clientes.

¿Se puede discriminar a todo un pueblo por la conducta de sus dirigentes? ¿Qué pasa con los centenares o miles de rusos que no están de acuerdo con la intervención militar?

¿Estigmatización de lo ruso? ¿qué es eso de suspender un seminario en Italia sobre Dostoyevsky? ¿Se pretende sustituir el vodka por el whisky americano?

La izquierda dividida

EL Congreso americano, unánimemente, republicanos y demócratas, han aplaudido los mensajes de Biden de condenar a Putin y de enviar armas, millones de dólares, medicamentos, etc. al gobierno de Zelensky, asímismo de las medidas represoras de los medios informativos ruso como Russia Today, Sputnik y otros. Los mismos aplausos y prohibición de la libertad de prensa ha sido anunciada por el español Borrell en el Parlamento de la Unión Europea tan orgullosa de los derechos humanos y de las libertades, especialmente, la libertad de expresión y opinión. A partir de ese momento tan aplaudido no se podrá escuchar o leer directamente los argumentos rusos y solamente se podrán oír y leer los argumentos en contra emitidos por los órganos oficiales y privados occidentales.

La masiva y unilateral campaña antirusa refuerza a las derechas y divide a las izquierdas. Así en España con las divergencias dentro de Unidas Podemos. El Gobierno de Sánchez no ha hecho nada por el periodista Pablo González, colaborador de Público y La Sexta, que permanece detenido e incomunicado en un lugar indeterminado de Polonia. Transcurridas 72 horas de su arresto, que se produjo el lunes por la mañana, el abogado del reportero, Gonzalo Boye, aseguraba –en conversación telefónica con elDiario.es– no saber nada de su defendido en aquellos momentos. Ahora se sabe que le pueden caer condenas de hasta 10 años acusado de ser "espía ruso“. El periodista había tenido que salir de Ucrania tras una detención y el peligro de volver a ser detenido. Pero su nombre estaba en una lista negra de periodistas que no obedecían a las ordenes expresas o implícitas fuera del código periodístico, pero afines al mandato estadounidense. La pregunta es si se está volviendo a un McCarthysmo silenciado al público y a una nueva Guerra Fría o Caliente.

Y en Francia donde el izquierdista Melanchon se desmarca del atlantismo de la Otan y quiere una Francia no-neutral, ni otánica, sino no-alineada. En Alemania dentro del partido Die Linke ha habido una pública pelea. Gregor Gysi, el conocido líder izquierdista de 74 años, ha atacado con duras palabras a compañeros de partido por una declaración pública de estos en que criticaban la resolución del gobierno "semáforo“ de socialdemócratas, liberales y verdes por la que Alemania enviará armas al Gobierno ucraniano a pesar de la tradicional postura alemana de no intervenir en conflictos de guerra.

Gysi parece hacer un ajuste de cuentas acusando al grupo de Sahra Wagenknecht, Sevim Dağdelen, Andrej Hunko, Klaus Ernst, Żaklin Nastić, Christian Leye y Sören Pellmann de “estar solamente interesados en salvar su vieja ideología“, aunque no aclara en qué consiste esa “vieja ideología“.

Lo que parece irritar a Gregor Gysi es que esa declaración del grupo de Sarah Wagenknecht, pese a condenar la agresión rusa, no ha atacado personalmente a Vladimir Putin. El grupo había criticado a la coalición “semáforo“ con su envío de armamento por haber asumido sin ningún espíritu crítico las posiciones de los USA que dicen “son, en buen medida, causantes de la actual situación“.

¿Incitación al terrorismo?

En Fox News, el senador Lindsey Graham dijo que si hay un Brutus en Rusia debería asesinar a Putin y declaró que la única forma en que esto termine es que alguien en Rusia elimine a Putin. Agregó: "Le estaría haciendo un gran favor a su país y al mundo”. El embajador ruso en Washington ha protestado oficialmente de que un senador de EE.UU. pida públicamente el asesinato de Putin. ¿Es una incitación al terrorismo individual?

El presidente Volodimir Zelenski acusó el viernes pasado a Moscú de recurrir al "terror nuclear" y de querer "repetir" la catástrofe de Chernóbyl tras denunciar bombardeos rusos en la central nuclear ucraniana que los rusos, por su parte, atribuyen a grupos ucranianos. Al parecer el exactor Zelensky en su real rol como Presidente ha perdido el sentido de las proporciones o sigue un guión de película como el Star Wars cuando incita al mismo tiempo a la población a una guerra de guerrillas que producirán más víctimas civiles. Las tropas rusas hasta ahora no disparan a la gente civil. Como hemos podido ver en los videos presentados en Occidente por la “prensa libre“, numerosos grupos ucranianos desarmados se oponen a tanques y camiones pero los rusos no les disparan ni usan la violencia contra los civiles. Parecen actuar según las instrucciones de Putin y del alto mando de evitar sangre innecesaria en este conflicto de “pueblos hermanos“.

¿Acuerdo negociado o más guerra?

Queda claro, a mi entender, que la guerra militar no es la solución, pero las miserias y tragedias no provienen sólo del uso de las armas, sino también de la guerra financiera y económica de sanciones que afectan en primer lugar a los ciudadanos normales provocando necesidades, hambre, enfermedades y muerte sin disparar un tiro.

La “teoría“ de la libre autodeterminación de los pueblos tiene sus límites, como la libertad del individuo tiene el límite cuando tropieza con la libertad del otro. Sólo el acuerdo permite que las libertades no degeneren en violencias. Permítaseme un ejemplo. Si un vecino no para de golpear tus paredes ni de aumentar el molesto y ruidoso volumen de sus televisiones o radios a todo volumen en su propio piso o territorio, ¿eso no te afecta? Ah, pero es su territorio y puede hacer lo que le da la gana. ¿Callarás o protestarás y emprenderás acciones en contra de tal conducta?

Y si Rusia coloca misiles en el México fronterizo con USA o en Canadá, ¿cuál sería la reacción de Biden y de sus contrarios republicanos? Recordemos lo que hizo Kennedy cuando Kruschov trató de colocar cohetes en Cuba, en 1962. Bloqueó a Cuba con barcos de guerra y el mundo estuvo al borde de una guerra mundial. Sólo tras negociaciones, los rusos se retiraron de Cuba y los americanos sacaron los cohetes de sus bases en Turquía.

La solución primera que pedía Putin era no extender la OTAN hasta sus fronteras con Ucrania. Tanto el gobierno ucraniano como los EE.UU. podían haber aceptado tal proposición. Pero hicieron oídos sordos al vecino que protestaba. Y ahora suenan tambores de guerra.

Esperemos que por la vía de la negociación se llegue a un acuerdo entre los “pueblos hermanos“ que desde siglos han estado unidos estatal y culturalmente. Es esperanzador el que hayan llegado a un acuerdo de permitir “pasillos humanos“ para los refugiados. Teniendo en cuenta que a Occidente han llegado casi un millón de refugiados y en Rusia se han acogido también más de 100.000 refugiados, ese acuerdo muestra otras posibilidades que las de continuar la guerra.

Un escritor que muchos hemos leído escribió hace muchos años un libro que ha sido llevado al cine y a la televisión. El libro se titulaba Guerra y Paz. El autor se llamaba León Tolstoy y era ruso.