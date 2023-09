El Gran Canaria se hace con la Copa Isola

El Dreamland Gran Canaria terminó llevándose la Copa Isola -que mide a los dos representantes canarios en la Liga Endesa en un torneo a ida y vuelta- tras superar al Lenovo Tenerife por 83-74 merced a la efervescencia anotadora del argentino Nico Brussino.

El amarillo firmó en este duelo 20 puntos, secundado por los 14 anotados por el estadounidense Ethan Happ, haciendo estériles los 15 del base visitante Bruno Fitipaldo y los 12 de Jaime Fernández.

De esta forma, tanto grancanarios como tinerfeños -que en la ida quedaron empatados a 83- concluyen la pretemporada, iniciando la cuenta atrás hacia la ACB que arranca el sábado 23 de septiembre para los de La Laguna frente al Unicaja en Málaga, y el domingo para los claretianos en casa ante el Baxi Manresa.

El encuentro comenzó con un equipo amarillo errático en ataque y más que endeble en defensa, lo que permitió a los tinerfeños a sacar tajada con un 0-10 de arranque, merced a los puntos de Fitipaldo, Shermadini y Salin.

Una canasta de Landesberg interrumpió la derrama, pero fue algo momentáneo, ya que el Lenovo siguió erosionando la trinchera amarilla a base de triples, penetraciones y tiros libres. Lammers levantó la mano para tomar protagonismo en la anotación amarilla, pero ya la hemorragia era considerable (9-21 al cierre del primer cuarto).

Los pupilos de Jaka Lakovic intentaron mejorar desde el perímetro, pero en toda la primera parte solo llegaron a meter un triple, a través de la muñeca de Ferrán Bassas. Tampoco le sacó rédito el conjunto lagunero a la circunstancia, ya que el segundo cuarto fue un auténtico correcalles, típico de pretemporada.

De hecho, un lanzamiento desde el exterior de Abromaitis permitió a los visitantes enganchar la máxima ventaja antes del descanso (16-31), pero los grancanarios, a base de víscera y tiros libres, lograron anotarse el segundo periodo (19-17) y reducir la diferencia a diez (28-38).

En la reanudación, un efervescente 8-0 de parcial nada más comenzar el tercer cuarto cambió el signo del choque, con Salvó y Pelos tomando el protagonismo en la pintura amarilla (36-38), si bien Fitipaldo y Ristic reaccionaron para frenar la inercia local (38-43).

A partir de ahí, despertaron de su letargo Brussino y Landesberg, que asumieron los galones en el lento goteo que se fue produciendo a favor de los suyos en el tercer acto.

A pesar de los 15 puntos que ya contabilizaba Fitipaldo en dicho periodo, el conjunto claretiano se puso por delante por primera vez a través de tres tiros libres de Brussino (54-52) a falta de 40 segundos. Para más inri, un triple de López de la Torre dilató la renta a cinco puntos antes de iniciar el último asalto (57-52).

En el periodo final, Salin y Abromaitis estabilizaron al Tenerife junto a un Ristic que comenzaba a asomarse a aro (64-63), Pero fue entonces cuando comenzó el festival del norteamericano Ethan Happ a base de reversos, ganchos y canastas en la zona.

De hecho, el de Illinois pasó de anotar un tiro libre en la primera parte a terminar el encuentro con 14 puntos, casi todos ellos en el último periodo. En cualquier caso, Viceo y Ristic mantuvieron vivas las opciones del Lenovo a falta de tres minutos (71-70) , lo que llevó a Lakovic a pedir un nuevo tiempo muerto.

Tras la pausa técnica, Brussino y Happ siguieron en sus trece, sellando el triunfo frente a los esfuerzos de los hombres de Vidorreta (83-74).

Ficha técnica:

83. Herbalife Gran Canaria (9+19+29+26): Bordón (4), Brussino (14), Pelos (7), Happ (14) y Landesberg (10) –quinteto titular- Salvó (3), Bassas (9), Lammers (6), Slaughter (3), Prkacin (8), De la Torre (2) y Kljajic (-).

74. Lenovo Tenerife (21+17+14+22): Fitipaldo (15), Salin (9), Abroamitis (9), Cook (5) y Shermadini (5) -quinteto inicial-; Fernández (12), Vicedo (2), López (2), Ristic (8), Sangare (4) y Riga (3).

Árbitros: Araña, Zamorano y Olivares. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente al encuentro de vuelta de la Copa Isola disputada en el Gran Canaria Arena ante unas 3.500 personas. Con este resultado, el Dreamland Gran Canaria se anotó el torneo, tras quedar en la ida 83-83. La recaudación de la Copa irá destinada a la ONG Mamás en Acción, una comunidad de personas -no solo madres ni mujeres- que acompañan a los niños hospitalizados que no tienen padres o no pueden vivir con ellos.