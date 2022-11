Die Industrie startet ein Programm zur Förderung des industriellen Unternehmertums für industrielle KMU

Das Programm ist Teil des Plans für Konjunkturbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit und wird durch die heute unterzeichnete Kooperationsvereinbarung mit CESGAR und zehn der wichtigsten Kreditinstitute unterstützt: Abanca, BBVA, Banco Cooperativo español, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja und Unicaja.

Dieses neue Beihilfepaket, das über die dem Industrieministerium unterstellte Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) und die Bürgschaftsgesellschaften auf Gegenseitigkeit (SGR) bereitgestellt wird, zielt vor allem auf die Gründung neuer Industrieunternehmen sowie auf das Wachstum und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der Industrie ab.

Mit dem Programm werden die Kosten bezuschusst, die den teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen bei der Beschaffung langfristiger Finanzmittel zur Finanzierung von Investitionen in Unternehmertum und Wachstum entstehen. Die von den Kreditinstituten gewährten Finanzierungen müssen durch einen MGS garantiert werden. Dieses neue Programm soll im Prinzip 1.500 KMU zugute kommen, obwohl mit den verfügbaren Mitteln eine höhere Anzahl von Unternehmen erreicht werden kann.

An der Unterzeichnung der Vereinbarung über das neue Hilfsprogramm nahmen der Generalsekretär für Industrie und KMU, Raül Blanco, der Präsident des spanischen Verbandes der Bürgschaftsgesellschaften auf Gegenseitigkeit (CESGAR), Antonio Couceiro, der Präsident von CERSA und Generaldirektor für Industrie und KMU, Galo Gutiérrez, sowie Vertreter der wichtigsten kooperierenden Kreditinstitute teil.

Raül Blanco zufolge “wird dieses neue Beihilfepaket dazu beitragen, das Unternehmertum in der Industrie zu fördern und somit die Entstehung neuer Industrien in unserem Land zu unterstützen”.

Für Antonio Couceiro, Präsident von CESGAR, “zeigen die Bürgschaftsgesellschaften mit diesem neuen Programm einmal mehr ihre grundlegende Rolle bei der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in einer für diese sehr schwierigen Zeit”. Nicht umsonst: “Seit Beginn der Pandemie haben die SGR dank der CERSA-Bürgschaft fast 61.300 Bürgschaften in Höhe von 4.400 Millionen Euro gewährt und damit den KMU und Selbstständigen geholfen, ihre Unternehmen aufrechtzuerhalten, bis sie ihr Einkommensniveau wieder erreicht haben, und in vielen Fällen sogar zu wachsen”, sagte er.

Galo Gutiérrez bekräftigte seinerseits die Notwendigkeit der Umsetzung dieses neuen Beihilfepakets, um “das Gewicht des Industriesektors in der spanischen Wirtschaft zu erhöhen, die Größe der industriellen KMU zu steigern, die langfristige Industriefinanzierung zu fördern und die Kosten für die KMU zu senken, die weniger Möglichkeiten haben, Garantien anzubieten”.

