Gli uffici accelerano le PMI valorizzano i partenariati pubblico-privato per promuovere la digitalizzazione delle imprese

Il Primo Incontro Nazionale di Uffici Accelera Pmi (OAP) tenutosi oggi a Madrid ha valorizzato l'importanza dei partenariati pubblico-privato per promuovere e far progredire la trasformazione digitale delle PMI, dei liberi professionisti e degli imprenditori. Nell'ambito del programma Accelera PMI di Red.es, la rete di Uffici Accelera PMI offre alle imprese spazi fisici e virtuali di informazione, formazione e consulenza per accelerare la loro digitalizzazione in modo da migliorare la loro competitività e rafforzare la loro crescita.

Nel suo intervento all'Incontro, che per la prima volta ha riunito rappresentanti di tutta la rete dell'OAP, Carme Artigas, Segretario di Stato per la Digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale e Presidente di Red.es, ha sottolineato che “circa 17.000 aziende si sono rivolte agli Uffici Accelera PMI e hanno beneficiato del loro supporto e della loro consulenza digitale sin dalla loro creazione. Ciò dimostra che il loro ruolo come primo punto di partenza per il sostegno alle imprese è essenziale. Sono fondamentali per far capire loro che non c'è motivo di temere, che il cambiamento digitale non riguarda solo loro e li avvantaggia, ma che devono essere i loro protagonisti”.

Dal suo avvio nel 2021, sono stati aperti su tutto il territorio nazionale 143 Uffici Accelera PMI. Di queste, 58 appartengono alla rete delle camere di commercio, frutto di un accordo tra Red.es e Cámara de España, con il cofinanziamento dei fondi FESR; altre 27 sono gestite da diverse associazioni di categoria e, più recentemente, Red.es ha approvato l'avvio di 58 nuovi OAP rurali nei comuni con meno di 20.000 abitanti, per facilitare l'adozione di tecnologie digitali da parte delle loro PMI, lavoratori autonomi e imprenditori.

José Luis Bonet, presidente della Camera di Spagna, ha sottolineato l'importanza di accompagnare le PMI nella digitalizzazione: “Siamo qui per aiutare le PMI e siamo al loro servizio. La trasformazione delle PMI è fondamentale e significa reinventarsi attraverso la digitalizzazione e anche l'internazionalizzazione”. Per il presidente di Cámara de España, la digitalizzazione delle PMI è “essenziale e un progetto paese” perché “se digitalizzassimo quella parte sostanziale del paese, lo cambieremmo. La trasformazione digitale deve essere fatta da tutti, persone, aziende, è fondamentale per affrontare l'incertezza che ha generato prima la pandemia e ora la guerra in Ucraina”.

Tra i compiti svolti dagli Uffici Accelera PMI figurano la generazione, la diffusione e la valorizzazione dei contenuti sui vantaggi dell'integrazione delle TIC nei processi aziendali, la creazione di centri di dimostrazione TIC per l'integrazione delle nuove tecnologie nelle imprese, la formazione alle tecnologie digitali e la fornitura di servizi tecnologici e infrastrutture. Inoltre, forniscono consulenza per risolvere i dubbi relativi ai processi di trasformazione digitale, forniscono informazioni sull'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati e promuovono le relazioni tra i diversi attori dell'ecosistema aziendale.

Dal 2021 ad oggi, la rete di Uffici Accelera PMI ha assistito un totale di 17.000 PMI e ha organizzato circa 2.000 attività di gruppo, con un totale di 38.000 aziende. All'Incontro, al quale hanno partecipato oltre 150 rappresentanti degli uffici di Accelera PMI di tutta la Spagna, Alberto Martínez Lacambra, direttore generale di Red.es, ha sottolineato che “Accelera PMI nasce con la chiara vocazione di essere un ecosistema di riferimento della trasformazione digitale delle PMI, attraverso la consulenza e la formazione. Questa rete di uffici è stata implementata da Red.es per facilitare e accompagnare le aziende nel loro processo di digitalizzazione. In definitiva, sono una rete di altoparlanti al servizio delle PMI e della loro trasformazione digitale”. Inoltre, Martínez Lacambra ha indicato gli Uffici di Accelera PMI come “uno dei punti chiave di informazione del Programma Kit Digitale”.

L'evento è servito come punto d'incontro e scambio di esperienze e storie di successo tra la rete di Uffici, attraverso due tavole rotonde. Nella prima, “Accelera le PMI, una spinta per la trasformazione digitale delle PMI”, hanno partecipato Susana Prieto, responsabile del cluster OAP delle tecnologie intelligenti per le città, gli edifici e l'industria; Karina Victoria, responsabile dell'OAP della Camera di Commercio di Valencia; Carlos Espada, direttore di Nutribel, e Ana Cano, direttore commerciale di MainRail. Nella seconda, “La sfida di accelerare la digitalizzazione in ambienti rurali”, sono intervenuti José Morales Cobo, direttore di Eprinsa; Rafael Tena, direttore della PMI rurale Rafael Tena, e Susana Muñoz, responsabile di OAP de Palencia.

Durante la giornata si è proceduto alla consegna del Premio al Miglior Ufficio Accelera PMI all'Ufficio della Camera di Commercio di Soria, per il lavoro svolto durante l'anno scorso. Il suo presidente, Alberto Santamaría, ha commentato “il tessuto produttivo di Soria, è particolarmente formato da PMI, che hanno dimostrato di volersi unire al carrello digitale per crescere e aumentare la loro competitività. Per questo, dalla Camera di Commercio di Soria, siamo impegnati nella gestione di programmi, progetti e inviti, come il Kit Digitale e l'Ufficio Accelera PMI di Soria”.

Diffusione del programma Kit digitale

Una delle questioni in cui il lavoro degli uffici accelera le PMI sta assumendo grande importanza è la diffusione del programma Kit Digital.

Kit Digital è un programma del governo spagnolo, gestito da Red.es, che mira a promuovere la digitalizzazione di piccole imprese, microimprese e lavoratori autonomi e a contribuire alla modernizzazione del tessuto produttivo spagnolo. Dotato di un bilancio di 3.067 milioni di euro, finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU, nell'ambito del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza, dell'agenda Spagna Digitale 2025 e del Piano di Digitalizzazione delle Pmi 2021-2025, e mira a digitalizzare le PMI e i lavoratori autonomi di tutti i settori produttivi in tutto il territorio nazionale per i prossimi tre anni.

Traduzione di Francesca Usai