El libro ‘Escritos antivíricos’ de José Manuel Marrero Henríquez se presenta en La Cosmológica

El próximo viernes, 15 de marzo, a las 20.00 horas, en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma, tendrá lugar la presentación del libro ‘Escritos antivíricos’ de José Manuel Marrero Henríquez a cargo de la también escritora Belén Lorenzo Francisco.

Autor reconocido en la ecocrítica del hispanismo europea y latinoamericana. Escritor, poeta y ensayista, autor de numerosos trabajos de investigación sobre la representación paisajística y animal en la literatura y sobre diversos tópicos y autores de las tradiciones literarias de España y Latinoamérica. Su poética de la respiración, una teoría general de la literatura de inspiración ecológica en constante elaboración, viene siendo el fundamento de su labor académica y literaria más reciente, desde la poesía de Reversos ejemplares (Anroart, 2011) hasta Escritos antivíricos (Baile del sol, 2024) hasta sus últimos trabajos de investigación.

Miembro del Consejo Asesor de Ecozon@ European Journal of Literature, Culture, and Environment desde su fundación en 2010, recientemente ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor de EASLCE (European Association for the Study of Literature, Culture, and Environment) para el periodo 2022-2026 y en miembro del Consejo Editorial del Servicio de Publicaciones de la ULPGC.

Las crónicas literarias de Escritos antivíricos no son un mero anecdotario de la vida cotidiana de una familia durante la pandemia, su alcance es mayor y trasciende las circunstancias que le dan origen para convertirse en un análisis minucioso de la realidad contemporánea de un mundo digitalizado y contaminado biológica y semánticamente. Con tintes irónicos, sentimentales, existenciales, la narrativa de Escritos antivíricos se encara críticamente con la sociedad de consumo que no corrige sus faltas y que, carbonizada, huye hacia adelante en su estadio de más que evidente declive.