El poemario ‘La sonrisa en el páramo’ se presenta en la Real Sociedad Cosmológica

El próximo viernes, 28 de mayo, a las 20.30 horas, en el Salón Noble de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma, tendrá lugar la presentación del poemario ‘La Sonrisa en el Páramo’ con textos de Carlos Catana y fotografías de Pablo Espantaleón. El aforo es limitado, por lo que la Directiva de la institución ruega que se confirme la asistencia en el teléfono 922 414 230.

“Si usted busca nenúfares, ninfas y nelumbos… se ha equivocado de libro. También porque en estas páginas, además, se conoce perfectamente el significado de cada palabra expresada, de cada hecho. Se encontrará, pues, empirismo descarnado en forma de verdades subjetivas pero ciertas, más que nada por experimentadas. Son evidencias crudas, desnudas, certeras, agrestes... La muerte y su conflicto paradójico (la vida), indagación personal, sustancias diversas, reflexión, costumbres peligrosas, bilis, introspección, vómito, pensamientos y sentimientos alterados de ese carril que pasa por ser el formal. Además, Carlos Catana, el poeta que nos ocupa, ha elegido bien al compañero de este nuevo viaje, Pablo Espantaleón, artífice de imágenes en las que espacio y tiempo se vuelven irrelevantes, haciendo crecer la percepción de forma sobrecogedora. Tal para cual”, dice de la obra Pablo Martínez Vaquero, periodista y escritor.

“Seguramente, como bien se afirma en otro momento de estas páginas, existen carreteras donde deambulan fantasmas de artistas que sucumbieron por sus miedos, no me cabe tampoco ninguna duda. Pero no están ninguno de ellos conjurados en este libro. Más bien al contrario: si las palabras de los poemas de Carlos Catana se quedan fijadas en la mente como poderosas imágenes, las fotografías de Pablo Espantaleón lo revisten de pura poesía. No podían ir más de la mano”, asegura Xavier Valiño, periodista y crítico musical.

“Una fotografía sólo es un recuerdo/para sacar en marcha por la ventanilla/y sentir que todo el dolor/es brisa por el páramo’. Y es que Carlos no está solo. Recuerdos en blanco y negro para sumirte en la inmensidad de ese paisaje desolado que es el viaje, en el que la velocidad desdibuja el rostro, haciendo protagonista al ser inédito. Eso es lo que hace Pablo Espantaleón. ‘En un violento/movimiento del cuello’ (El momento decisivo de Cartier-Bresson), captando detalles (la metáfora de la parte por el todo), o sumergiendo al individuo en la soledad de su pequeñez, con senderos más o menos borrosos en los que perderse en cualquier momento. “Acelero y me disparas/con un fogonazo de flash”, apunta Vicente Martín Abreu, escritor y locutor de radio.

“Mal asunto nacer poeta y rockero en una isla como La Palma. La isla dentro de la isla. Carlos García (Los Llanos de Aridane, 1963) lo sabe bien. “El rockero lucha por seguir manteniendo la cordura en una isla de cárceles mentales, donde los pensamientos libres y la creatividad están fuera del legado caciquil”, razona el músico y poeta. Carlos García es la persona y Carlos Catana es el poeta y hombre de rock y blues desde el día que abrió sus alas para volar y cerró los puños para aliviar el golpe del descenso a la tierra”, palabras de Diego Hernández, periodista.