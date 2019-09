El Puerto de la capital registrará de septiembre a diciembre cerca de 109.000 crureristas

Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de la provincia Santa Cruz de Tenerife cuentan, a fecha de 30 de agosto, con un movimiento confirmado para el último cuatrimestre de este año, de 447.00 cruceristas en 245 escalas de buques crucero, informa la citada entidad estatal en una nota de presa. De este total, 108.877 turistas, en 61 escalas, pasarán por el Puerto de Santa Cruz de La Palma.

Asimismo, por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife harán lo propio en dicho periodo 291.172 turistas en 147 escalas, mientras que al Puerto de La Gomera llegarán 42.820. Igualmente, podrán conocer El Hierro a través de su puerto, La Estaca, 3.100 turistas de dicha categoría mientras que 600 llegarán al sur de Tenerife con entrada por el Puerto de Los Cristianos.

La treintena que registrará el mayor movimiento será noviembre, con 186.900 cruceristas y 111 escalas confirmadas para el total de puertos, si bien el será la instalación de Santa Cruz de Tenerife la que registre el mayor incremento respecto al mismo mes de 2018 al pasar de los 95.000 turistas de dicha categoría movidos en el referido mes a 124.300 esto es, 29.300 más en apenas treinta días.

Septiembre dejará “en nuestros puertos”, se apunta en la nota, "prácticamente 40.000 visitantes entre cruceristas y tripulantes que llegarán a las diferentes islas en un total de doce escalas, cifra que indica la capacidad de las naves que atracarán. Concretamente, al Puerto de Santa Cruz de Tenerife recalarán unidades como el Explorer of the Seas con 3.100 cruceristas, el Ventura, con 3.200, Britannia con 3.600 e Independence of the Seas con 3.800".

La primera nave que visitará el puerto de Santa Cruz de Tenerife en este arranque de la temporada 2019-2020 será precisamente el Explorer of the Seas con fecha de entrada confirmada para el sábado 7 de septiembre a las ocho de la mañana. Traerá 1.100 tripulantes.

Ventura y Britannia también visitarán el Puerto de Santa Cruz de La Palma junto al Astor, unidad esta última que amarrará asimismo en La Gomera.