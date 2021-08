Deshojando la margarita

El setenta por ciento de vacunados asegura la inmunidad de grupo. El setenta por ciento de vacunados no asegura la inmunidad de grupo. Hará falta una tercera vacuna. No hará falta una tercera vacuna. La vacuna española mató a un mono. La vacuna española tiene plenas garantías. La vacuna no funciona con la variante Delta. Mentira, la vacuna funciona estupendamente con la Delta. Messi es maravilloso.Messi es un ingrato. Mbappé viene al Madrid. Mbappé no viene al Madrid. El turismo se recupera, el turismo no se recupera. Vienen los ingleses, no vienen los ingleses. El futuro ya está aquí. No, estamos en la prórroga y el futuro se decidirá a los penaltis. ¿Y la calzada de Mazo? Bien, gracias, la están redecorando. Primero las casetas, luego la calzada, luego azulejear los barrancos. Creo que empieza a afectarme el cambio climático y eso que el clima de La Palma no lo cambio por nada. Hay quien está peor, un amigo está traduciendo el Quijote a silbo gomero. En fin.