Vacunitis aguda

Todo está dicho sobre los supuestos efectos adversos de las vacunas, sobre todo de la cabeza de turco de las mismas, la AstraZeneca. Pero ¿nadie había tenido antes de vacunarse nada, ni un mareo, ni un catarrito, ni se había sentido nunca cansadito? A esa chica que le tocaron dos millones después de vacunarse, según esa lógica sería también efecto de la vacuna.

Y sería terrible que a un ruso abstemio le diera por el vodka después de vacunarse, a un inglés por circular por la derecha o a cualquiera que se vacunara con la vacuna china le diera por hacer una gran muralla delante de su casa. Yo me vacuné, compré lotería por si acaso, pero nada, la vacuna no me hizo ningún efecto.