Fuencaliente impulsa el enoturismo como recurso económico y turístico

El Ayuntamiento de Fuencaliente, a través de su Área de Promoción Turística, continúa en el desarrollo de su proyecto de enoturismo que permitirá poner en valor este importante recurso agrícola vinculándolo a la tradición y el esfuerzo del mantenimiento de la viña, se informa en nota de prensa.

La concejala del área, Celia Santos, destaca que con esta iniciativa se persigue "dinamizar el turismo y la oferta de ocio de quienes visiten Fuencaliente, aportando nuevas propuestas de las que también serán beneficiarios los emprendedores del campo en el municipio, quienes también participan del diseño del proyecto".

Entre las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Fuencaliente, se cuenta con la colaboración del periodista especialista en el sector y ‘enólogo nómada’, Darren Smith. A través de su proyecto The Finest Wines Available to Huanity, además de hacer grandes vinos para que los descubran vinófilos de Reino Unido, su propósito es promover el arduo trabajo de los vitivinicultores con los que colabora, y mostrar las regiones y variedades de uva con los que estos están asociados.

Smith visita estos días Fuencaliente donde, además de trabajar habitualmente con una bodega del municipio, está en proceso de elaboración de diferentes artículos que se publicarán internacionalmente sobre la historia y tradición vitivinícola de la localidad. Sus artículos se publican en las revistas especializadas Decanter, The World of Fine Wine, Meininger´s Wine Business Internacional y Harper´s Winw & Spirit.

Darren Smith destaca a La Palma como “un lugar extraordinario y me siento muy privilegiado de haber podido hacer vino aquí”, señalando que espera “sinceramente” que los viticultores y enólogos “reciban el apoyo que necesitan para sobrevivir y prosperar”.

Además, hace especial hincapié en que en Fuencaliente “he conocido la rica historia vitivinícola de la Isla y su patrimonio, con una maravillosa variedad de cepas autóctonas y muchas cepas viejas de pie franco”.

Por su parte, Celia Santos, reseña que este proyecto de Enoturismo persigue una nueva fórmula de promoción del municipio que se sume al proyecto turístico en el que se trabaja desde el Ayuntamiento que pone de relieve todos los aspectos culturales, sociales y experienciales que ofrece la localidad.