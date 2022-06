El Teatro Circo de Marte acoge el concierto ‘Swing’ ofrecido por la Orquesta de Jazz del Atlántico

El Teatro Circo de Marte acoge este jueves, a partir de las 20:30 horas, el concierto Swing! con una programación dedicada a los grandes éxitos de dos de los compositores más importantes de este estilo musical, como son Count Basie y Duke Ellington, y en la que se podrá disfrutar de temas como Don't Get Around Much Anymore, Blues In Hoss Flat, The Kid From Red Bank o Main Stem, entre otros, informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en una nota de prensa.

El trompetista Natanael Ramos, señala, será el encargado de dirigir a quince de los mejores músicos de jazz canarios y de toda España, reunidos para la ocasión en este proyecto que, a día de hoy, ya es una referencia nacional por su nivel artístico y su visión divulgativa.

El emblemático espacio de la capital palmera acogerá a esta formación de virtuosos artistas, entre los que destacan nombres como Andreu Pitarch a la batería, Daahoud Salim al piano, Leo Torres a la trompeta y Fernando Sánchez al saxofón.

El precio de las entradas para el concierto será de 10 euros para el público general y 8 euros para los menores de 12 años, que se podrán adquirir a través del siguiente enlace: https://entrees.es/evento/swing!-entradas

Esta iniciativa está organizada por la Concejalía de Cultura en colaboración con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, Obra Social “la Caixa”, Cajacanarias Fundación, el Teatro Circo de Marte y la producción de Atlantic Jazz Lab.