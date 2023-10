La Palma: cambio y transformación con un esfuerzo compartido

Llevamos más de 100 días al frente del Cabildo Insular de La Palma y es buen momento para hacer un primer balance. En las elecciones locales del pasado mayo la ciudadanía pidió un cambio en la Isla, desplazó a la oposición a los partidos que estaban gobernando (PP-PSOE) y nos dio una mayoría absoluta a los nacionalistas de Coalición Canaria.

Hace cuatro años la ciudadanía ya eligió a nuestra fuerza política (CC) y una moción de censura no nos permitió gobernar. Ahora, un mandato después, seguimos estando ahí. La gente quería un cambio porque no había respuestas y ello originó que se organizara en colectivos y plataformas en defensa de sus intereses, en búsqueda de una solución a sus problemas.

Ahora, el nuevo grupo de gobierno del Cabildo (CC) lleva 100 días en la Institución y tenemos otra forma de hacer las cosas, basada en el diálogo, el consenso y en la búsqueda de soluciones de manera compartida con nuestra gente.

Vamos a responder al cambio que nos ha pedido la ciudadanía y trabajaremos para transformar la dinámica de la Isla en todos los ámbitos, desde el sociosanitario hasta el agrícola, pasando por la vivienda o la situación de los afectados del volcán, además de medidas concretas como la entrada real de la universidad en La Palma o la creación, por fin, del parque tecnológico.

Ya lo estamos haciendo. Hemos mantenido reuniones con los diferentes ayuntamientos de la Isla para ponerles sobre la mesa un paquete de acciones novedosas que impulsamos desde el Cabildo.

Por un lado, hemos incluido en los Presupuestos de 2024 la financiación de suelo apto para construir vivienda y avanzar, de la mano del Gobierno de Canarias, en un desafío que afecta al archipiélago, y especialmente a La Palma tras el volcán.

En los próximos Presupuestos también estamos trabajando para poner en marcha el Programa de Desarrollo Insular (PIDL), similar al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que estará dotado con 40 millones de euros para cuatro años con fondos propios del Cabildo. El objetivo es que los 14 ayuntamientos se doten de infraestructuras para mejorar el día a día de los vecinos y el sector empresarial pueda generar actividad económica. De ahí que insistamos en la altura de miras y proyectos con potencial para transformar nuestro tejido socioeconómico. Además, en este programa tendremos en cuenta un índice de ruralidad con el objetivo de que los municipios del norte y del sur de la Isla -aquellos que padecen con más fuerza la despoblación- puedan mejorar sus ingresos e invertir en infraestructuras potentes.

Nuestro objetivo es darle la vuelta a la situación, atendiendo al cambio que nos pide la gente y transformando La Palma con un modelo sostenible, adaptado a nuestra forma de vida, pero mirando a un futuro de progreso y atendiendo la perspectiva comunitaria, acciones en las que ya estamos trabajando y que empieza a dar sus frutos, aunque necesitamos seguir apostando por proyectos y acciones palpables para toda la sociedad palmera.

Los palmeros y las palmeras somos capaces de hacerlo. Tenemos talento para proyectar la isla que queremos, para transformar nuestra economía y tener la suficiente autonomía para desarrollar iniciativas para dentro y fuera de nuestra geografía insular. En este sentido, debemos diseñar la hoja de ruta que ofrezca oportunidades y facilite iniciativas en este sentido.

Un buen ejemplo son pequeñas empresas tecnológicas que existen en La Palma y que ofrecen alternativas a nuestros jóvenes para que encuentren aquí su futuro, sin necesidad de marcharse fuera de La Palma. Empresas que, desde nuestra Isla, diseñan y ejecutan proyectos en otras islas o en la península, demostrando que disponemos de conocimiento y cualificación, pero que lamentablemente no han contado con soluciones, oportunidades ni con el apoyo firme de las instituciones que esto requiere en los últimos años.

Y en ese afán de conservar a nuestros jóvenes y que puedan tener la oportunidad de formarse en su isla y atraer también talento de fuera también necesitamos la implicación de las dos universidades públicas canarias para continuar fomentando la formación universitaria en La Palma. Todo ello sin olvidar que nuestra isla también ha dado un importante salto a nivel de formación profesional y debemos continuar apostando por la modalidad dual, que permite al alumnado aprender a nivel teórico a la vez que vive una experiencia profesional que le prepara para su vida laboral.

Pero también trabajamos para dar respuesta a problemas, no solo incrementados por el volcán sino que son históricos en nuestra isla y por avanzar hacia un futuro más sostenible en un territorio que es Reserva Mundial de la Biosfera. En este sentido, nos encontramos dando pasos para solventar el problema que tenemos en La Palma con el agua, un recurso esencial y limitado que debemos ser capaces de optimizar al máximo.

Y, en esta misma línea, apostamos por poner en marcha las energías renovables en nuestra isla, una apuesta de futuro sostenible, eficaz y eficiente que garantice un lugar mejor para todas las personas que viven en él. En este aspecto estamos centrando muchos de nuestros esfuerzos y hemos dado los primeros pasos para impulsar una transición ecológica real en La Palma, una transición que debe pasar, indudablemente por el fomento de la geotermia para que seamos capaces de sacar el máximo rendimiento a la fuerza de la naturaleza de nuestro subsuelo.

Pero no nos conformamos únicamente con la energía geotérmica sino que estoy convencido que mirar hacia el futuro también debe ir ligado a la apuesta por la eólica, la turbinación y, por qué no, la generación de hidrógeno, un tipo de energía que cada vez se extiendo más y en la que debemos fijarnos para avanzar de cara a un futuro sostenible y respetuosos con el medioambiente.

Para todo ello, la Isla necesita altura de miras desde el punto de vista político, pero no la encontramos en el PP y el PSOE, los partidos que la gente ha colocado en la oposición y que mantienen su pacto. El PP y el PSOE aún están pasando el duelo de los malos resultados electorales y no son capaces de proponer nada constructivo. Sólo reclaman que se adopten medidas que ellos no fueron capaces de tomar durante su mandato y pretenden que se solucione, en tres meses, lo que ellos no hicieron durante cuatro años, dejando a la Isla en una situación desastrosa.

Nosotros queremos gobernar de otra manera, tomando otras decisiones y haciendo las cosas bien, dando voz y participación a la ciudadanía, sin generar expectativas falsas y sin jugar con las emociones y sentimientos de miles de personas que están aún, dos años después de la erupción, siguen viviendo fuera de sus casas, como ha sucedido con los decretos de reconstrucción del volcán, que no se han podido aprobar porque contienen aspectos inconstitucionales, según ha alertado el propio Comisionado de la Reconstrucción del Estado, que es importante recordar que es un alto cargo socialista.

Llevamos 100 días, pero nos quedan casi cuatro años por delante. Tenemos ilusión, ganas y fuerza para transformar nuestra Isla. Desde aquí pedimos paciencia y confianza a nuestra gente, a la vez que responsabilidad a las fuerzas políticas de la oposición para que sume en pro de lo que es beneficioso para nuestra gente y, por ende, para toda la Isla. El futuro de La Palma está en juego.

(*) Presidente del Cabildo Insular de La Palma