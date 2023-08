Marcos Lorenzo: “Acaba una etapa muy importante para mí tras ejercer 10 años como alcalde de Tijarafe”

Marcos Lorenzo deja la Alcaldía de Tijarafe después de diez años al haber sido nombrado este lunes viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Le sustituirá en el cargo Yaiza Cáceres, que le ha acompañado en las tareas de gobierno.

En declaraciones a este periódico, Lorenzo ha manifestado que “siempre escuché de quien ha sido desde el principio mi referencia en la gestión municipal, Juan Manuel González Luis, que ‘no hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo’. Tras haber tenido el honor de ejercer como tal diez años, doy fe que es totalmente cierto. Además, he tenido la gran fortuna de haber podido vivir la política municipal, y por tanto aprender, desde todas sus vertientes: siendo concejal con áreas de gobierno, alcalde con mayoría absoluta, en mayoría simple y en pacto, siendo portavoz en la oposición o compartiendo el objetivo común de la defensa del municipalismo junto a otros alcaldes y alcaldesas”.

“Este mismo lunes se anunciaba, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, mi próximo nombramiento como viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, cargo que aceptaré y que supone, por incompatibilidad, tener que renunciar a mi condición de alcalde y de concejal del Ayuntamiento de Tijarafe”, explica.

Subraya que “hoy acaba, por tanto, una etapa muy importante para mí y no podía ni quería terminarla sin dar las gracias. En primer lugar, a mis vecinos, que con su apoyo en las urnas me han dispensado la oportunidad de tener el imborrable honor de representarlos. Por supuesto a mi partido, Coalición Canaria y, especialmente a mi Comité Local, por la confianza depositada en mí. Gracias de todo corazón al personal del Ayuntamiento de Tijarafe, sin su profesionalidad y entrega sería imposible alcanzar el nivel que hoy tienen los servicios municipales. A mi familia, mi pareja y amigos, que siempre han estado ahí en las duras y en las maduras, ellos son, sin duda, a quienes más tiempo les he robado para dedicárselo a mi pueblo. Y, como no, gracias a mis compañeros de viaje en la singladura de la gestión municipal; dejamos de navegar en el mismo barco, pero seguimos siempre en la misma flota”.

“Soy muy exigente conmigo mismo y, precisamente por esto, quiero también pedir disculpas por cada vez que le he podido fallar a alguno de mis vecinos o compañeros. Sólo puedo decir en mi favor, sin llegar nunca a justificarme por ello, que nunca ha sido por falta de compromiso o por no buscar la justicia en cada una de las decisiones que he tomado”, concluye.