Fred. Olsen programa nuevas frecuencias adicionales entre La Palma y Tenerife hasta el 9 de octubre

Fred. Olsen Express aumenta las conexiones entre La Palma y Tenerife con nuevos trayectos extraordinarios entre los días 1 y 9 de octubre, un refuerzo que atiende a las necesidades de transporte generadas por la actual situación de emergencia consecuencia de la erupción volcánica y de la nube de cenizas.

Estas rutas adicionales se sumarán a las habituales, de forma que la naviera contará con seis trayectos diarios, tres desde cada isla. Así, Fred. Olsen Express operará desde este viernes y hasta el próximo en los siguientes horarios:

· Desde La Palma hacia Tenerife: 6:30, 11:00 y 17:00

· Desde Los Cristianos hasta la Isla Bonita: 8:30, 14:00 y 19:00.

A excepción de varios días, en los que, atendiendo a las previsiones de demanda, mantiene sus horarios habituales: el domingo 3, con salidas desde La Palma a las 10:00 y 17:00, y desde Los Cristianos, 13:00 y 20:30; así como el martes 5 y el jueves 7, en los que contará con los cuatro viajes diarios ya previstos.

Este nuevo dispositivo de refuerzo servirá para que los efectivos de emergencia de la UME, Bomberos, Policía, Guardia Civil y demás entidades desplegadas en La Palma realicen los correspondientes relevos de personal y trasladen el material necesario para las labores que están desarrollando en la isla, como barredoras de cenizas y quitanieves.

La compañía también se ha coordinado con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para trasladar hasta La Palma el suministro necesario para el hospital y los centros sanitarios.

Asimismo, en estas rutas adicionales se seguirán transportando las ayudas necesarias solicitadas por los Ayuntamientos afectados, como colchones y otros enseres de primera necesidad.

La compañía no descarta continuar extendiendo estos refuerzos, en función de las necesidades que se detecten en los próximos días, y recuerda que el incremento de viajes con La Palma tiene como prioridad atender a la situación de emergencia, por lo que pide a la población que trate de no colapsar el transporte hacia La Palma si no es estrictamente necesario acudir a la Isla.