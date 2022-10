El IES Alonso Pérez de la capital celebra la ‘Semana de la Alimentación’

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Alonso Pérez de Santa Cruz de La Palma celebra la Semana de la Alimentación, informa en una nota de prensa. Las actividades se desarrollarán del 17 al 21 de octubre, con la colaboración de laAsociación Industrial de Canarias y la Fundación Canaria Recicla.

Señala que con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de cada año, desde el IES Alonso Pérez Díaz se propone aunar fuerzas y dedicar una semana para tratar la alimentación consciente y sostenible y su efecto en nuestra sociedad, trabajando interdisciplinariamente desde distintos departamentos.

Proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), explica, este día tiene como objetivo concienciar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Por ello, añade, desde el IES Alonso Pérez Díaz se tratará de “concienciar al alumnado acerca de la importancia de los alimentos que comemos y que nos permiten llevar una vida con salud y un crecimiento y desarrollo óptimos. Esto conlleva una alimentación sin productos químicos o biológicos nocivos para la salud o tóxicos y la necesidad de apostar por una agricultura respetuosa con el medio ambiente”.

Durante la semana, apunta, a través del Departamento de Economía y en colaboración con la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) y la Fundación Canarias Recicla, “nuestro alumnado recibirá formación sobre el origen de los productos llegados a Canarias y su impacto ambiental y económico. También conocerá el concepto de huella de carbono y productos km 0, así como el significado del distintivo Elaborado en Canarias, tratando de que conozcan la existencia de la Estrategia Canaria de Economía y la de Desarrollo Industrial.

Por otro lado, el alumnado descubrirá los diferentes tipos de empresas e industrias que forman parte de Asinca y la importancia de las mismas en la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico de las islas. Además, conocerá el modelo de desarrollo que persiguen estas industrias en nuestro territorio relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía circular, etc“.

Entre otras acciones propuestas, concluye, destacan la charla ¿Cómo preparar un desayuno saludable?, a cargo de la doctora María Izaskun Petralanda; actividades del Aula Elaborado en Canarias, a cargo de la educadora Ambiental Paula Rodríguez Toledo; un desayuno sano para el alumnado de 1º, 2º de ESO; un photocall bajo la denominación Entre frutas anda el juego; una exposición de pirámides y ruedas de los alimentos; o el roll playing What do you want?, a cargo del alumnado del PSAE (Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante) del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, y dirigida al alumnado de 4º de ESO.