El Movimiento Feminista de La Palma sale a la calle en el 8M con el lema ‘Juntas, diversas, sin miedo, ni un paso atrás’

El movimiento Feminista de La Palma vuelve a salir a la calle este 8M bajo el lema ‘¡Juntas, diversas, sin miedo, ni un paso atrás!’. Celebrará una concentración este martes, a las 18.00 horas, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.

El manifiesto del 8M de 2022 es el siguiente:

Como cada año, el 8 de marzo volvemos a reivindicar la necesidad de avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y hombres que nos permita alcanzar una sociedad verdaderamente justa y democrática. Resulta fundamental para lograr ese objetivo tener presentes los retos que tenemos por delante. La violencia ejercida contra las mujeres, la feminización de la pobreza, las dificultades de acceso al liderazgo y espacio público en general, así como la conciliación son problemas persistentes que, año tras año, el movimiento feminista pone en el centro del debate público como prioritarios. Este año ha venido marcado por una complicada situación a nivel global generada por la pandemia, la emergencia sanitaria, el volcán y ahora una guerra. Queremos poner de manifiesto este 8 de marzo que, si bien esta situación está siendo dura para toda la sociedad, la crisis, como es lo habitual, está afectando especialmente a las mujeres.

Desde hace más de 6 años, en de La Palma nos organizamos en la Plataforma Feminista Palmera para trabajar juntas en la lucha y reivindicación. Las feministas salimos hoy a las calles para visibilizar juntas la fuerza y diversidad del feminismo y nuestra potencia transformadora.

Luchamos contra el racismo sistémico, la pobreza energética; desde la conciencia de la crisis climática y la falta de medidas eficaces para

detenerla; contra la desigualdad e injusticia omnipresentes; contra los asesinatos, violaciones, violencias vicarias y todas las

violencias machistas. Aprendemos que si nos tocan a una, nos tocan a todas, que no podemos dejar a ninguna atrás.

No faltan motivos, especialmente estos dos últimos años, en los que la gestión de la pandemia y aquí en La Palma además la erupción del volcán ha agravado las violencias machistas, ha aumentado la carga de trabajo de cuidados de las mujeres, ha ahondado en todas las brechas sociales y ha precarizado aún más si cabe las vidas que se juzgan menos válidas.

Exigimos una educación pública, universal, gratuita y de calidad. Que aumente el profesorado y el personal de apoyo, que reconozca su labor y reduzca las ratios en las aulas. Pero también una educación afectiva y sexual que abrace y celebre todas nuestras identidades y opciones sexuales, que combata las violencias machistas, todos los días en todas sus formas, que eduque en la corresponsabilidad, la equidad, la autonomía y la libertad.

Exigimos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, Pero una sanidad que garantice el derecho al aborto; libre de violencia obstétrica; que garantice todos los derechos reproductivos y sexuales y se dote de recursos para ejercerlos con dignidad; que respete la intimidad y la autonomía de todas las personas, que atienda nuestro bienestar emocional y psíquico; que combata los sesgos capacitistas, de clase, de género, LGTBIfóbicos y racistas; que ponga la salud de las trabajadoras por encima de los intereses de las empresas. Queremos salud, entendida como bienestar físico, mental y social, no sólo como ausencia de afecciones y enfermedades. Nuestra salud es incompatible con la violencia que ejerce sobre nuestros cuerpos, corazones y mentes eso que llaman el “mercado” de trabajo, en complicidad con el mercado de la vivienda.

Exigimos condiciones laborales dignas para todas: acabar con las externalizaciones, la temporalidad y las jornadas parciales no deseadas; acabar con los abusos empresariales, con la explotación de las autónomas y con la marginalización de las jóvenes y de las personas con diversidad física e intelectual. Exigimos que se atienda especialmente a los sectores feminizados, precarizados e invisibilizados (jornaleras, limpiadoras, kellys) y que se ratifique de una vez por todas el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico.

Exigimos un sistema de atención a la dependencia público, universal, gratuito y de calidad. Pero un sistema que priorice la autonomía, la independencia, la dignidad y la libertad de las que necesitamos estos cuidados y de las que cuidamos; que garantice las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, muchas de ellas migrantes.

Exigimos una justicia gratuita, universal y accesible. Pero una justicia que nos escuche, que nos crea, que no nos exponga; que elimine los sesgos patriarcales, racistas, clasistas. Una legislación que respete nuestra libertad sexual, que no nos victimice, que busque soluciones que no pasen solo por la tipificación de delitos y el aumento de las penas; que persiga eficazmente la trata con fines de explotación laboral y explotación sexual.

Exigimos el derecho a la autodeterminación de sexo y/o género para todas, sin limitaciones. Exigimos la regularización de las personas migrantes, la derogación de la ley de extranjería. Queremos un mundo sin muros, ni fronteras, ni guerras. No queremos explotar a nadie. No queremos sustentar nuestra vida sobre la explotación de otros territorios, de otras poblaciones, de otras mujeres. Nuestro bienestar no puede depender de un sistema colonial que oprime a tres cuartas partes de la población, ni de un sistema que expolia las materias primas y que amenaza con destruir el planeta.

En este contexto de crisis global, nos llamamos a seguir caminando juntas, a seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista que queremos sea una realidad para todas y cada una. ¡Derechos para todas! Ayer, hoy, mañana, todos los días, ¡aquí estamos las feministas!

¡JUNTAS, DIVERSAS, SIN MIEDO! ¡NI UN PASO ATRÁS!