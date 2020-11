El Paso pide “máxima responsabilidad” en los momentos de ocio de los jóvenes ante la segunda oleada de la pandemia COVID

El Ayuntamiento de El Paso, “ante la situación actual generada por la segunda oleada de la pandemia por coronavirus COVID-19, recuerda que las medidas establecidas para los niños, jóvenes o adultos, son las mismas que para el resto de las edades”, indica en una nota de prensa. En este sentido, pide “máxima responsabilidad en los momentos de ocio de los jóvenes”. Destaca que "son los padres o tutores los responsables de que sus hijos e hijas cumplan las normas establecidas".

En la nota se señala que “las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas)”. Recuerda que “al toser o estornudar” hay que “cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado, usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavar las manos inmediatamente después”. Otra de las medidas rd “evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión; mantener al menos 1,5 metros de distancia entre personas”. Apunta que “el uso de la mascarilla es obligatorio para todas las personas a partir de los 6 años, salvo las excepciones estipuladas y justificadas, en el transporte público y en la vía pública, en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público. Tener precaución y limpiar con regularidad las superficies que más se tocan. Si se presentan síntomas, aislarse en una habitación y consultar cómo actuar en la web del Ministerio de Sanidad”.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, indica que “llevamos algo más de un mes de colegio y poco a poco los niños se van adaptando a esta nueva realidad que nos está tocando vivir. El uso de mascarillas, la distancia social y restricciones a la hora de realizar ciertas actividades o juegos se han convertido en parte de su día a día. Todo esto también está afectando a las actividades extraescolares, cuya oferta se ha visto muy reducida este año debido a que en algunos casos es imposible cumplir con las recomendaciones de prevención y seguridad que dictan los expertos. Además, algunas modalidades no se han podido ofertar por el momento hasta ver cómo va evolucionando la crisis sanitaria”.

El primer edil solicita “responsabilidad a los padres o tutores, en los tiempos de tutela de sus hijos, porque es patente que el mayor índice de infección se contrae en las actividades fuera del ámbito de los centros escolares. En caso de detectarse algún contagio debemos actuar con sentido común y tranquilidad, cumpliendo lo que nos marcan los protocolos, comunicando inmediatamente a los responsables sanitarios cualquier situación anómala y siguiendo escrupulosamente sus indicaciones”. También señala que “ante la alarma suscitada en uno de los centros educativos de nuestro municipio, me gustaría trasladar mi más absoluta certeza del cumplimiento estricto de esos protocolos por parte de todos y cada uno de los responsables educativos de todos los centros escolares. Flaco favor hacemos cuando no somos responsables a la hora de difundir bulos o sacar la realidad de contexto. Soy plenamente consciente de la situación que atravesamos pero me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad de todos y todas para combatirla. No es cuestión de unos pocos sino de todos”.