CC abronca al Congreso tras la muerte de una bebé migrante: “Déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria”

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha abroncado este miércoles al pleno de la Cámara Baja después de la muerte de una bebé de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco. “Déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria”, ha afirmado la diputada leyendo el comentario de un médico en Twitter, que es “una fotografía de lo que ocurre”.

Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno del Congreso que acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer propuestas sobre regeneración democrática y dar cuenta del último Consejo Europeo.

La diputada ha leído un comentario en Twitter, “de los muchos que podría leer”, que es “una fotografía de lo que ocurre, viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo”. “SOS, soy médico de urgencias de la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros estaban llorando. Pues me he puesto a trabajar y he acabado llorando yo también. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias”, ha parafraseado Cristina Valido, quien ha recordado que una niña de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco, murió. También murió un joven de 20 años llegado en la misma embarcación.

“Ya no aparecen en primera página. Se acabó la foto de los niños muriendo al llegar a la orilla después de semanas de estar a la deriva sin alimentación y sin agua. Y esto no es un bulo”, ha manifestado la diputada, que ha defendido que la modificación de la Ley de Extranjería no es “para resolver un problema” de Canarias, sino que “es de todos”.

Asimismo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Canarias “no está en ninguna parte” del documento que recoge las conclusiones de los Consejos Europeos, “a pesar de ser la mayor tragedia humanitaria fruto de la inmigración que tiene Europa en su frontera sur”.

“Las prioridades son la seguridad, la competitividad y la democracia. Y yo les pregunto a ustedes: ¿De qué democracia puede presumir un Estado que discute los derechos fundamentales, los derechos humanos de la infancia migrante?”, ha planteado la diputada en su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja.

De esta forma, ha pedido a Pedro Sánchez, “por favor, que lidere medidas urgentes para esta tragedia, porque el proyecto de ley y su tramitación requieren un tiempo que no tienen los niños”, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que “haga sus palabras una realidad”.

El PP sigue sin apoyar la reforma de la Ley de Extranjería

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo no mencionar el “problema” de la migración durante su discurso. “Ha venido aquí a darnos sermones y, en cambio, se resiste a hablar de la política migratoria que no tiene este Gobierno”, ha aseverado. El PP, por ahora, sigue sin aclarar si apoyará o no la reforma de la Ley de Extranjería, reclamada por el Gobierno canario, donde precisamente gobierna el PP con Coalición Canaria, y que cuenta con el respaldo del Gobierno central. De hecho, en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife la semana pasada, el PP solo se comprometió a desbloquear el reparto voluntario de 347 menores y aplazó la decisión sobre hacerlo obligatorio.

Pese a esa indecisión en lo que supondría un paso para desbloquear a casi 6.000 menores que están tutelados en Canarias con unos recursos de asistencia colapsados, Núñez Feijóo ha pedido afrontar “con urgencia” la inmigración “irregular y descontrolada”, ante datos que considera “alarmantes”.

“¿Va a declarar la emergencia migratoria nacional? ¿Va a convocar una Conferencia de Presidentes urgente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también, señor Sánchez. Señor Sánchez, póngase a trabajar en los temas realmente necesarios”, ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aprovechado sus cinco últimos minutos para hablar de los menores migrantes no acompañados, “porque este asunto al final no se trata y cuando sale es un pseudodebate simplón y que no acaba de entrar en el meollo de la cuestión”. Esteban ha avisado de que hay un problema “acuciante” que, a su juicio, “va a durar”, no solo en Canarias, sino en todas las comunidades.

Un problema “estructural”

El portavoz del PNV ha defendido que esta situación “no se va a evitar con la Marina”. “Esto es un problema estructural de medios, de organización, de asunción de responsabilidades por parte de la gente”, ha afirmado, para después reclamar “una asignación e identificación de la persona y asignar un tutor” a los menores, así como “más medios para la clasificación, también médicos, a la hora de ver si son menores o no son menores”.

“La frontera es del Estado”, ha recordado Esteban, quien ha censurado que “hay comunidades autónomas que no asumen su responsabilidad” y ha señalado “el ejemplo paradigmático” que, en su opinión, es “La Rioja”.

Desde VOX, su líder Santiago Abascal ha afeado al PP “fingir discutir sobre calidad democrática” con el PSOE “semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de medio millón de personas, que no cumplen la Ley de Extranjería, que no respetan las leyes”.

Además, ha afirmado que esta medida crea “un brutal efecto llamada que pagará Canarias”. “Luego querrá que paguen todos los españoles con lo que ustedes llaman el reparto de la solidaridad y no es más que el reparto de la inseguridad y de la ruina”, ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha tachado de “vergonzoso” el debate sobre el reparto de menores migrantes solos llegados a Canarias entre las distintas comunidades autónomas. “El nivel de odio, mezquindad y egoísmo que algunos de ustedes están mostrando hacia niños y niñas necesitados de protección y acogida es, de verdad, de vergüenza ajena”, ha aseverado, para después añadir que se trata de “niños y niñas que no tienen nada, ni familia, ni medios de vida, ni dónde ir, ni a dónde volver”.

“Bastante duro debe de ser la miseria que dejan atrás, como para encontrarse de bruces con la miseria que ustedes transmiten hacia ellos y hacia ellas aquí”, ha declarado, al tiempo que ha añadido: “Euskal Herria fue y también ahora será una tierra de acogida”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este miércoles que no se puede ser “independentista y racista” porque no existe una “Cataluña pura”, al tiempo que ha proclamado que “no hay un problema con la inmigración, sino que el problema es que hay muchos fachas, incluso con estelada”.

Rufián ha aprovechado su turno para sacar a colación el debate sobre la inmigración que estos días copa la actualidad por la discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados.

“No se puede ser independentista y racista. De hecho, estas dos condiciones niegan la condición independentista, porque no se puede crear una Cataluña plena si es pura porque no existe la Cataluña pura. Somos el fruto de una mezcla y así ha de ser”, ha indicado Rufián.

Además, ha avisado de que quién no entienda esta premisa o “no quiere ganar o simplemente quiere volver a una esencia perdedora. Al menos una persona tiene que hablar con los de afuera, el resto que hable con los de dentro, pero al menos una, tiene que hacerlo si quieren ganar”, ha concluido, en velada referencia a Junts.

Sánchez responde al PP: “Tenga el coraje de hacer lo correcto”

En la réplica, Sánchez ha respaldado las palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que hablaba de un problema “estructural”, a su juicio, “derivado de múltiples causas, una de ellas de la inestabilidad creciente de los países que componen el Sahel”.

Sánchez ha explicado a Feijóo que la “filosofía” de la reforma que se propone es “la misma que hay detrás” del Pacto de Migración y Asilo que los populares votaron a favor en Bruselas. “Es la misma. Una filosofía que se resume en una sola palabra y es solidaridad”, ha remarcado.

“¿Qué le impide hacer en España lo que acordamos en Europa? Tengan el coraje de hacer lo correcto, señorías del Partido Popular, y respalden la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pongan por encima de todo el principio de la solidaridad”, ha insistido.

Además, Sánchez ha advertido al líder del PP de que si “se borra del acuerdo” o “impide” su tramitación parlamentaria “estará traicionando no solamente a Canarias, también a Andalucía, a las Islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, a todas las comunidades autónomas a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio”.

En este contexto, el presidente del Ejecutivo ha declarado que de los 373 traslados de menores migrantes pactados en el año 2023 entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, a través del sistema de reparto voluntario, las autonomías “solo han acogido a día de hoy a 67 menores”. “Por cierto, había recursos de sobra. 20 millones de euros distribuidos por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas”, ha defendido, para después censurar que Galicia ha acogido a “cero” de estos niños.

Comunidades más solidarias que otras

Según Pedro Sánchez, en el debate migratorio, ha habido comunidades autónomas “más solidarias que otras”. “Cataluña lo ha sido, como lo ha sido también Euskadi, y otras no lo han sido, y efectivamente eso produce una asimetría que tenemos que ver cómo corregimos y cómo equilibramos”, ha señalado.

Sánchez ha replicado también que, desde que comenzó la guerra en Ucrania, España ha acogido a 1.700 menores ucranianos “y están en todas las comunidades autónomas”. “¿Por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos? Casi prefiero que no me conteste”, ha apostillado, para después rechazar el acrónimo MENAS que suele utilizar VOX para referirse a estos menores. “Ningún ser humano cabe en cuatro siglas. Y más aún en este caso, porque son niños y niñas”, ha recalcado.

Precisamente, la migración ha sido el tema principal de su réplica al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien ha censurado sus “mentiras xenófobas y racistas” y le ha espetado que “este es un debate de principios morales”. Así, ha asegurado que “sostendría una y mil veces lo opuesto a su visión racista y xenófoba”, incluso, si le costara votos.

Sánchez ha insistido en que España es un país “tolerante, abierto y justo” y ha pedido hacer un discurso “positivo” de la migración “porque lo tiene, porque lo hay, porque existe y es real”. En este sentido, ha destacado la contribución de las personas migrantes al PIB del Estado o al sistema público de pensiones. “Esos trabajadores desempeñan ocupaciones vitales para nuestro sistema productivo”, ha asegurado, al tiempo que ha destacado su papel para revitalizar la España rural y de interior.