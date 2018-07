Canarias pide revisar la regla de gasto porque "no puede ser una limitación" para las comunidades cumplidoras

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha pedido este jueves al Gobierno central que se revise la regla de gasto porque "no puede ser una limitación" para las comunidades autónomas "cumplidoras que quieren ampliar sus recursos".



Así lo ha manifestado al finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera del Gobierno socialista, en la que se ha aumentado el tope de déficit en dos décimas para el año 2019, hasta el 0,3% , y se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para la coordinación de la tributación propia de las autonomías.



Estos nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición de las del PP y Canarias.



Dávila ha criticado que el Gobierno central solo está beneficiando a las comunidades autónomas que no han cumplido, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, y perjudicará a las que sí lo han hecho, como es el caso de Canarias.



"No podemos decirle a nuestros ciudadanos que esas dos décimas serán para todas las comunidades, menos para Canarias, que ha cumplido", ha insistido la consejera y ha añadido que "no es cierto que las dos décimas de déficit den más oxígeno a las comunidades".



Ha felicitado a las comunidades que "sí se han visto beneficiadas" pero ha recalcado que todas las comunidades deberían "sacar provecho de los mismos objetivos de estabilidad".