Derrocar a Rajoy y salvar los presupuestos: diferentes posturas de los diputados canarios ante la moción de censura

Los diputados canarios tienen diferentes posturas ante la moción de censura contra Mariano Rajoy que se debatirá entre este jueves y viernes en el Congreso. El escaño de Nueva Canarias vuelve a ser uno de los votos claves y el diputado Pedro Quevedo ha centrado el foco de atención en los últimos días. Este partido concurrió en las pasadas elecciones generales en alianza con los socialistas y ha anunciado que apoyará la moción aunque es importante que se mantengan para ello los presupuestos ya acordados con el PP.

El presidente de esta formación, Román Rodríguez, añadía este martes que, a su juicio, los presupuestos “no peligran”, con independencia del resultado de la censura. No obstante, sí ha matizado que si se produce un adelanto electoral podría afectaría a las reformas de las leyes del Régimen Ecocómico y Fiscal (REF), al Estatuto de Autonomía y al sistema electoral. Precisamente elecciones anticipadas y convocadas por Mariano Rajoy es lo que ha pedido Ciudadanos, que es partidario de esta opción antes que de la moción de censura.

La diputada de este partido en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha remarcado este miércoles en un comunicado que no tiene justificación "que se anteponga el ego de Rajoy y de Sánchez al interés de todos los españoles”. A su juicio, “el Gobierno puede ser responsable y honesto mediante la convocatoria de elecciones”, y ha destacado que tiene la opción “de no dejar en manos del ego de Sánchez la posibilidad de crear un Gobierno con quienes quieren destruir este país”.

El otro partido nacionalista canario, Coalición Canaria ha anunciado por activa y por pasiva que no va a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, ha advertido de que no piensa prestarse a las "estrategias electorales de nadie", y por eso no va a apoyar la moción de censura del PSOE como tampoco avalará a Ciudadanos para que presente la suya.

Preguntada este miércoles sobre si el presidente del Gobierno debería dimitir, ha respondido que "eso es cuestión de él", pero ha incidido en que "lo que sí tiene que haber son cambios y cambio de discurso con respecto a la corrupción".

El mismo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistía en esta idea este miércoles, durante un acto por el día de la comunidad autónoma. Según explicó, CC no va a "improvisar" y no prestará su apoyo a la moción de censura para no ser "cómplice" de "radicales e independentistas".

Pregunta de Podemos a los inscritos.

Más abiertos a apoyar la moción de censura se muestran desde Podemos, aunque esta fuerza ha convocado una consulta a sus inscritos para que voten si la formación morada debe o no votar a favor de esta iniciativa de Pedro Sánchez para echar a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno.

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, considera que apoyar esta moción “se ha convertido en una cuestión de responsabilidad política”. “No podemos seguir gobernado ni un día más por una organización criminal”, insistió.

Sobre la sentencia de la trama Gürtel la diputada canaria de Podemos remarcó que es "demoledora" al hablar, literalmente, de un “sistema eficaz de corrupción institucional instalada a nivel local, autonómico y de la administración del Estado”.