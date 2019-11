El PP incorporá los sexenios en su enmienda a los presupuestos

La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha informado este miércoles que incorporará el pago de los sexenios a los docentes en la enmienda al articulado que presentará al proyecto de presupuestos del Gobierno de Canarias.



Australia Navarro ha hecho estas declaraciones después de que todos los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias hayan amenazado con convocar una huelga general si no cobran los sexenios, previstos en el acuerdo firmado con el Gobierno de Canarias en 2017.



La presidenta del PP ha explicado que "el problema es que implica muchísimo dinero" y que, como el Gobierno no ha contemplado estas partidas, es "muy difícil mover ahora esas cantidades".



José Ramón Barroso, de CCOO, ha detallado esta mañana en rueda de prensa que el Gobierno debe incluir en sus presupuestos una cantidad "irrisoria" para los sexenios, a los que ha dicho que tendría que destinar 22 millones de euros, lo que representa el 0,24% de las cuentas del Ejecutivo.



Sin embargo, Navarro ha señalado que cree que es "un poco más" y se trata de "una cantidad importante como para dar de baja a otras partidas".



No obstante, ha garantizado el compromiso del PP de incorporarlo a través de una enmienda al texto al articulado al proyecto de ley de presupuestos del Gobierno de Canarias para 2020.