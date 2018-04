El PSOE anuncia que "no apoyará decisiones partidistas que solo benefician al pacto de necesidad del PP y CC"

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que su partido en el Parlamento autonómico no apoyará "decisiones partidistas que sólo benefician al pacto de necesidad que sostienen PP y CC”, el cual asegura que "será de público conocimiento" en los próximos días después de que el Pleno haya rechazado las candidaturas al Diputado del Común y el Consejo Consultivo.

Tras la infructuosa votación de este martes, el líder de los socialistas canarios ha manifestado que los órganos dependientes se cubrirán en la próxima legislatura “a propuesta de los socialistas, en el Parlamento, cuando el PSOE gobierne en Canarias y siempre buscando el consenso”.

El actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria insiste en que el pacto entre CC y PP "era tácito hace tiempo y hoy se ha visto de manera clara" y que el mismo nace "de la necesidad de supervivencia de dos partidos, que hoy las encuestas dan como perdedores, en el que Rajoy necesita a Coalición Canaria en Madrid y Clavijo al Partido Popular en las Islas".

El PSOE recuerda que el pasado 13 de marzo rompió con ambas formaciones el acuerdo para la renovación de los órganos dependientes tras conocerse que existía un acuerdo a espaldas de los socialistas entre CC y PP para sustituir a Luis Ibarra por Juan José Cardona al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Ángel Víctor Torres instó a los dos partidos que dijeran de manera "palpable, comprobable y pública" que era falso que tenían un acuerdo para cambiar al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y también al de Santa Cruz de Tenerife, y dieran las razones que motivaban la sustitución. “Esto no se ha producido durante casi un mes y medio”, insiste.

El secretario general aclaró que el PSOE no defiende que Luis Ibarra siga estando al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas porque sea socialista, sino porque "es bueno para las Islas, para la ciudadanía, para la economía; porque la patronal, la federación de empresas del puerto, los sindicatos, los estibadores e, incluso, la sociedad, han dicho que no hay razones para que se produzca un cambio que va a llevar consigo retrasos, paralización de proyectos y no culminación de obras de envergadura fundamentales para generar economía y empleo en Canarias".

El secretario general recalca que no se trata de bloquear todas las iniciativas legislativas y por ello el PSOE "no bloqueará ninguna iniciativa ni ley que vaya a favor del interés general pero también tenemos claro que no apoyaremos decisiones partidistas que sólo benefician al pacto de necesidad que sostienen PP y CC".