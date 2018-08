Pablo Rodríguez, sobre la ampliación del muelle de Agaete: "Un solo municipio no puede decidir el devenir de una obra de interés general"

El vicepresidente y consejero de Transporte y Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), ha dicho este viernes sobre el muelle de Agaete que el devenir de un puerto como el de Las Nieves y de una obra que son de interés general "no puede decidirlo un único municipio".



En declaraciones realizadas durante el acto de entrega de orlas de la 55 edición del Curso de Policía Local de Canarias, el vicepresidente regional ha reiterado que la decisión sobre las obras del nuevo muelle de Agaete, en el norte de Gran Canaria, "es del Consejo de Ministros y no del municipio".



"Un solo municipio no puede decidir el devenir de una obra de interés general", ha insistido Rodríguez, quien considera que se trata de "una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de la comarca norte de Gran Canaria".



Asimismo, ha asegurado que el Gobierno hará todo lo que este en su mano para que "se conozca el proyecto y sea lo más participativo posible".



Sobre el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, el vicepresidente regional ha precisado que "se podría firmar hoy mismo si el Ministerio quisiera", ya que no existe ningún impedimento para que se rubrique, "hay prioridad de obra pactada en todas las islas y existe también un presupuesto que recoge todo el acuerdo".



Rodríguez ha anunciado que la próxima semana se reunirá con Fomento y que le exigirá una fecha definitiva para la firma del Convenio de Carreteras ya que, a su juicio, "cada día que pasa se pierden oportunidades".



"La inversión en carreteras no es solo poner piche, sino que, además, resuelva problemas de movilidad y genere puestos de trabajo", ha concluido el consejero del área.