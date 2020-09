En Canarias Podemos, la candidatura que se define como horizontal: “Queremos reflotar los círculos, que se han sentido abandonados”

Aún no tienen candidato o candidata de cara a la celebración de la tercera Asamblea Autonómica de Podemos en la que se sustituirá a Noemí Santana al frente del partido. Tampoco tienen la lista configurada, pero sí que cuentan con el apoyo e impulso de caras conocidas como el consejero en el Cabildo de Fuerteventura Andrés Briansó, la concejala en Santa Cruz de Tenerife Yaiza Gorrín, el consejero en el Cabildo de El Hierro Armando Carballo o con María del Carmen Martín, miembro del círculo de Podemos Santa Brígida y que se ha presentado a otras primarias del partido. Sí tienen claro que apuestan por un liderazgo coral o compartido y que en este tiempo antes de la celebración de la asamblea (prevista para octubre) prefieren hablar de “proyecto e ideas”.

La candidatura En Canarias Podemos se define como “horizontal”, que “no está pensada de arriba a abajo”. Dos de sus integrantes, María del Carmen Martín (del círculo de Podemos Santa Brígida) y Andrés Briansó explican a Canarias Ahora que el objetivo es hablar primero de las propuestas. Ambos esperan un Podemos que “recupere el espíritu de participación” y que “tenga en cuenta a la militancia, pero no solo en el proceso sino en el después, es decir, que la construcción futura del partido parta de los círculos de los municipios”, señala.

“La idea es reflotar esos círculos, que se han sentido abandonados por la organización, que es verdad que ha estado en procesos electorales, pero los círculos se han visto desprotegidos”, asegura Briansó. Por ello, añade que se debe dotar de instrumentos a la militancia para que sea útil al proyecto e insiste en la idea de que lo que más le gusta de esta candidatura es que es un proyecto compartido, donde sus integrantes defienden que las portavocías no recaigan en la misma persona, sino en diferentes compañeros y de distintas islas. “Creemos en ese Podemos horizontal, que se animó a dar el paso a la política”, recalca. Sostiene que no se debe caer en el error de identificar el proyecto en una sola persona y en que se recuperen “esos debates que tanto nos gustaban”.

“La intención es que las ideas se desarrollen primero, que entre todos debatamos qué políticas queremos defender”

En los mismos términos se manifiesta María del Carmen Martín: “La intención es que las ideas se desarrollen primero, que entre todos debatamos qué políticas queremos defender”. Considera que este proceso participado “se debería haber gestionado como la vez anterior desde la dirección”, de manera que “la gente participara e hiciera llegar sus propuestas” para que “se abra un debate que es fundamental en los tiempos que corren sobre hacia dónde vamos”. Explica que cuando escucha hablar de la unidad, piensa que “la unidad se construye y en esa línea es en la que vamos, trabajar con la militancia, los círculos y facilitar su labor”, puntualiza.

Para ello, En Canarias Podemos ha habilitado vías de comunicación con el fin de poder trabajar de forma telemática, ya que el coronavirus ha paralizado los procesos presenciales en gran medida. Hay círculos que están enviando propuestas por correo, otros realizando grupos de trabajo… Sobre quién será el candidato o candidata que lidere la lista señalan que no tiene ni por qué ser coordinador actual de la candidatura. Además, agrega que el Consejo Ciudadano Autonómico es una parte de Podemos, pero los círculos también tienen su estructura.

Recuperar a personas “que se han quedado en el camino”

Ambos miembros de Podemos hablan de “recuperar” a “esa gente que se ha quedado por el camino” por “la burocracia interna”. Al preguntar sobre si aún quedan “viejas rencillas” en el partido y si esperan que Podemos quede más unido tras el proceso, Briansó explica que “sí, desgraciadamente yo creo que hay determinadas personas que no han sabido encajar las diferencias”. A su juicio, en la formación “lejos de la uniformidad y la opinión única, tiene que haber cabida para el debate continuo, la autocrítica y las distintas opciones dentro de un mismo proyecto”. Señala que esto “muchas veces dentro de la actual dirección no se ha entendido y se ha apartado a personas que no compartían ese ideario, por eso la necesidad de crear esta candidatura, donde creemos que pueden caber las distintas opiniones, el debate y el enriquecimiento”, sostiene.

En cuanto a cómo valora la situación de Podemos, y los resultados de elecciones más recientes como vascas y gallegas y si cree que se ha sufrido un desgaste, Briansó señala que este escenario se explica por factores múltiples, pero “creo que también hace falta, y no se ha hecho una autocrítica profunda. Hay que pararse a pensar y analizar los errores propios, no solo escudarse en las cloacas sino pensar por qué la militancia que conseguimos mover de sus casas y salir, ahora mismo se encuentra desencantada”. María del Carmen Martín sostiene que “siempre hay que hacer autocrítica. Considero que una parte importante es que se ha dejado apartado el trabajo en las bases. Cuando irrumpimos en la escena política teníamos a muchas personas en la calle defendiendo nuestras propuestas” y añade que el fuerte del partido es precisamente la ciudadanía.

“Cuando no se dan herramientas a las bases y se desgastan porque no pueden trabajar sin medios, dejamos de tener esos medios de comunicación propios en la calle”

“Cuando no se dan herramientas a las bases y se desgastan porque no pueden trabajar sin medios, dejamos de tener esos medios de comunicación propios en la calle”, afirma. Martín insiste en que hay que recuperar ese espíritu de participación, de que la militancia está ahí para participar. Admite que a veces “la institucionalidad tiene unos tiempos que no permiten consultarlo todo, pero eso no quita para que haya un trabajo de abajo a arriba. Queremos aportar nuestro granito de arena y ser partícipes de la constitución política de nuestras islas”.

“La llegada de Podemos sí ha sido clave”

Ambos consideran que la llegada de Podemos a las islas sí que ha sido positiva. “Sin duda”, subraya Martín, que cree que sin la formación morada no habría llegado la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el Ingreso Mínimo Vital. Briansó, por su parte, destaca que no tiene dudas de que “la presencia de Podemos ha hecho ruido en las políticas, no solo en las competencias de compañeros y compañeras, sino en el resto. El trabajo diario se nota y afecta , quiero pensar que así es y que aún queda mucho por lo que trabajar”.

En cuanto a si cree que el tiempo ha evidenciado esa necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para poder gobernar, Briansó afirma que sí, que “la actualidad ha demostrado que es necesario llegar a acuerdos que el tiempo de las grandes mayorías absolutas parece que es un tiempo pasado”. En su caso particular desde que el año pasado se presentara una moción de censura junto a PSOE y Nueva Canarias-Asamblea Municipales de Fuerteventura (NC-AMF) para arrebatarle el poder a Coalición Canaria, gobierna en el cabildo con estas fuerzas y es consejero de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión Patrimonio Cultural. Para lograrlo cuenta que se ha necesitado “mucho consenso” y “creemos que en eso sí que ha contribuido Podemos; tener en cuenta lo que nos unía y hacer un pacto de gobierno con las necesidades más esenciales de la ciudadanía para poder llevar a cabo un gobierno estable y ese sentido común que compartimos con el resto de fuerzas”.

Martín recuerda que Podemos tiene “la representación que nos da la ciudadanía y en base a eso hay que aceptarlo nos guste o no nos guste y tenemos la fuerza que tenemos. La cuestión es que en esos acuerdos, a veces nos duele renunciar a algunas cosas, pero si compensa y conseguimos otras, pues mejor que no conseguir nada, pero cuando renunciamos a algo por un acuerdo debe ser en ese momento puntual, no debemos renunciar a nuestras posiciones políticas”, matiza, para poner el ejemplo del Ingreso Mínimo Vital, que no por haberlo aprobado se debe abandonar que el objetivo es una renta básica ciudadana.

“Más que apelar a esa unidad de familia es conseguir un Podemos que se parezca más al que nos ilusionó con la idea de la horizontalidad"

Sobre qué espera de esta próxima asamblea, Briansó resalta que el objetivo es “más que apelar a esa unidad de familia es conseguir un Podemos que se parezca más al que nos ilusionó con la idea de la horizontalidad, más que convertirse en un partido de cargos públicos o que cada vez se parece más al partido tradicional, pues con todo este proceso contribuir al debate continuo y que el camino sea también la revolución, que vayamos adaptándonos a las propuestas de aquellos que están más cerca de las necesidades de cada persona”. Para Martín el objetivo es que se construya “un Podemos Canarias desde abajo. Consolidar y entender la organización desde los círculos y potenciar a todas esas compañeras y compañeros municipales y crear una red sólida en la base”.

¿Se recuperará el espíritu del 15M? Para Martín, “hay que recuperar ese espíritu de participación, de que la militancia está ahí para participar en la construcción que queremos”. “Yo creo que sí, ese espíritu de la necesidad de que la sociedad participe en la vida política que fue un cambio grande que vino con el 15M y por eso insistimos en que la gente participe en este proceso interno y desarrollar ideas e incorporarlas en la candidatura”, explica Briansó.

Propuestas de la candidatura

La candidatura En Canarias Podemos se presentó unos días después de que Laura Fuentes, actual directora general de Juventud del Gobierno de Canarias anunciara su intención de concurrir para ser elegida secretaria general del partido en las Islas en sustitución de Noemí Santana. Entonces, la plancha reprochó en un comunicado que “la compañera se postula con el apoyo de la dirección autonómica saliente y sin que sepamos aún qué programa político o propuestas organizativas presenta al conjunto de la organización. Esto revela, desgraciadamente, una forma de hacer y entender la III Asamblea Ciudadana de Podemos Canarias como un proceso articulado de arriba a abajo, sin el concurso de militancia y círculos, y donde los nombres (las personas) priman sobre las ideas”, dijeron entonces.

Entre las propuestas que han formulado hasta ahora destaca que se propone cambiar la tradicional portavocía encarnada en una o dos personas, por una coral de la que formarán parte la totalidad de miembros del Consejo de Coordinación. Se trata de una “fórmula de dirección” que consideran “más plural” y que “contará con miembros de todas las islas”. En Canarias Podemos propondrá además una “asignación mínima del 20% del total del presupuesto la formación a la militancia.. Según estimaciones sobre la base de los últimos presupuestos aprobados por la formación, “la cantidad ascendería a los 7.500 euros mensuales”.

La lista propone también la creación de un nuevo recurso, la Oficina Municipalista de Podemos Canarias que “prestará servicios de prensa y asesoría jurídica y económica a los grupos municipales en los ayuntamientos y a los círculos para que, según se afirma en las infografías publicadas en redes sociales”. Además, propone el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de carácter periódico para cargos públicos y orgánicos de la formación, “con objeto de que la militancia pueda vigilar y proponer las acciones institucionales y políticas a implementar a todos los niveles (autonómico, insular y municipal)”.