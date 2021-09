El concejal de Policía asegura que el comisario de San Bartolomé de Tirajana suspendió el precinto de un local de ocio por “ciertas dudas"

Cadena de contradicciones esbozadas por el concejal de Policía de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, para defender al Jefe de la Policía Local, Isidro Armas, tras la informaciones publicadas por Canarias Ahora sobre la suspensión del precinto de un establecimiento “protegido” por el Ayuntamiento, el local de ocio terraza Botánico, efectuada por el comisario.

En declaraciones a la cadena COPE, Henríquez ha sostenido que “si en algún momento tuviera esa información, lo primero que haría como concejal de Policía es ir al juzgado a denunciar la situación”. “Ni por parte de la policía, ni por parte del Ayuntamiento se va a permitir que nadie cometa ese tipo de irregularidades, y si alguien tiene esa información, hay un camino claro; que son los juzgados”, ha agregado.

Henríquez no entra en detalles ni tampoco en el escrito que firma el comisario, Isidro Armas, suspendiendo la ejecución del precinto de terraza Botánico porque considera que el decreto impulsado por el Consistorio y rubricado por el consejero de Urbanismo, Alejandro Marichal, y el secretario municipal, José Marcelino López Peraza, es “una infracción manifiesta, clara y terminante del ordenamiento jurídico”. Pero no precisa qué le lleva a ello: “No procede en este acto y momento divulgar las fuentes de información y razones que motivan esta consideración”.

Una fuente policial apuntó a este periódico no haber visto nada igual. “Aunque sea una infracción manifiesta, usted hace el precinto y luego propone el desprecinto al Ayuntamiento si así lo considera”.

Por otro lado, y aunque había dicho que no sabía nada sobre este asunto y animaba a quien tuviera información a acudir a los tribunales, Henríquez ha protegido a Isidro Armas en un giro del discurso atribuyendo la actuación del comisario a “ciertas dudas”, y que son esos recelos por los que paraliza el precinto. “Básicamente eso es lo que ha sucedido. Esas dudas se han resuelto y lo que toca es volver a pasar ese precinto y volverlo a ejecutar”.

Terraza Botánico es un local de ocio situado en el parque de atracciones Holiday World, en Maspalomas, en el que la Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones, especialmente a finales de julio y principios de agosto. Los agentes, en documentos internos, señalan que dentro del recinto personal del Ayuntamiento ha tratado de “interceder frente a los actuantes para que no se actúe con el mismo”, algo que, en palabras de estos, “hace que el responsable del establecimiento se sienta protegido por la misma administración”.

No es la primera vez que Henríquez protege al comisario

El concejal de Policía, Samuel Henríquez, ya ha salido a escudar a Isidro Armas por su nombramiento como comisario en 2014, que ha provocado más de un dolor de cabeza dentro del Consistorio.

En declaraciones a la emisora Radio Faro, Henríquez defendió que no es momento de hablar de una “dichosa” plaza, la del comisario, cuya polémica asignación ya fue resuelta por la vía contencioso-administrativa, que salvó su asignación, pero aún sigue abierta en la vía penal. Y restó importancia a que Nueva Canarias, cuando estaba en la oposición, hablara de la elección del jefe de Policía y contribuyera al “ruido” que en estos momentos, dice Henríquez, no ayuda al Ayuntamiento. “La realidad nuestra es resolver los problemas de la gente. Y ese no lo es”, sentenció.