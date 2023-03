Una investigación a partir de tuits vaticina el futuro político de Santa Cruz de Tenerife

Un sondeo electoral diferente, que no se basa en el convencional pregunta-respuesta sino en miles de comentarios publicados en la red social Twitter que determinan una posición política u otra. Eso es lo que ha realizado José Luis González Ávila, profesor en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Laguna (ULL) junto a otros colegas con respecto al futuro político en Santa Cruz de Tenerife, que celebrará elecciones municipales, al igual que casi toda España, el próximo 28 de mayo de 2023.

González Ávila y el resto de científicos han hecho lo que denominan un “análisis de sentimiento”: han utilizado la inteligencia artificial para clasificar tuits como neutros, positivos o negativos según las palabras empleadas. Y han llevado esta metodología, explicada ampliamente en un artículo académico publicado en la revista Expert Systems With Application, a la intención de voto de los próximos comicios en la capital tinerfeña.

“El ser humano genera una opinión en base a lo que ha sentido cuando ha interactuado con eso. Y a partir de ahí puede haber reacciones positivas y negativas”, explica González Ávila a Canarias Ahora. El número total de cuentas analizadas, solo en Santa Cruz de Tenerife, ronda las 80.000. Por cada número concreto de tuits positivos hacia un partido o miembro de esa formación, se asigna un concejal, con un margen de error del 5%. También se hace a partir de etiquetas o temas.

Por ejemplo, uno de los asuntos tratados fue la intención del Ayuntamiento santacrucero de recrear un Museo Rodin en la ciudad por 16 millones de euros, propuesta que generó “críticas muy feroces por los sectores más vulnerables de la sociedad (…), que directamente culpan a CC”. Otro fue “el sector del carnaval, que no salió lo bien que debería y los componentes de murgas y comparsas acusan a la organización y la ausencia de Bermúdez”. También hay palos para la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, que provoca un 42,21% de sentimientos negativos por 7,03% positivos. O hacia el propio Bermúdez, que crea “rechazo” en algunas cuentas.

Todo este mejunje de opiniones y reacciones ha dado lugar, a partir de técnicas muy refinadas, a tres posibles arcos electorales: uno con la abstención al 46,62%, otro con ese porcentaje al 44,4% y uno último con la tasa al 40,7%. Para González Ávila, es más plausible el tercero, “pero con matices”. “La tendencia es que cada vez haya menos abstención. A los jóvenes les interesa más el tema político y también hay más cultura. Y eso se suele asociar con un ánimo de cambiar las cosas en las urnas”.

Así, en este tercer pronóstico habría 166.279 personas llamadas a las urnas, de las que habría que restar 64.170 abstenciones, 812 votos nulos y 1.443 papeletas en blanco. El reparto por concejales dejaría al PSOE con 11,42 (el algoritmo diseñado por los investigadores origina números con decimales, pero estos no se tienen en cuenta en el reparto de sillones), seguido de Coalición Canaria (8,97), PP (4,68), Podemos-SSP-IU (4,15), Cs (0,32) y Vox (0,97). Cada concejal se obtiene con 3.103 votos. La suma entre PSOE y Podemos-SSP-IU alcanzaría los 15 representantes, suficiente para superar la mayoría absoluta (14). Aun así, González Ávila avisa de que “está todo muy igualado”.

“Las líneas son muy finas. Coalición Canaria tiene 8,97, pero eso pueden ser ocho concejales o nueve, es una diferencia muy pequeña. Lo mismo pasa con Vox, que podría cosechar un concejal”, apunta el experto. En una publicación en su blog donde detalla aún más estas cifras, concluye que el nacionalismo “ha perdido crédito, pero no para dejar de tener opciones de gobierno”; que el PSOE ha subido en sentimiento positivos, aunque no es suficiente como para asegurarse la alcaldía; y que la campaña electoral será “determinante”.

Tanto es así que, en el primero de los escenarios planteados, con una abstención del 46,62%, la fuerza con más concejales sería el PSOE, con 10,93, pero CC (9,06) podría gobernar con PP (4,2) y Vox (1,43), ya que la coalición Podemos-SSP-IU (3,91) obtendría un peor resultado que en el escenario tres, por lo que no le daría para sumar con los socialistas. “Se puede determinar que la abstención perjudica a los partidos de izquierda, en especial entre la gente más joven”, asegura González Ávila.

En el segundo pronostico planteado, el PSOE sí llegaría a los 11,01 concejales, lo que le daría para pactar con Podemos-SSP-IU (3,99) y gobernar, mientras que CC (8,93), PP (4,33) y Vox (1,21) no llegarían a la mayoría absoluta. Ciudadanos no obtiene representación en ninguno de los finales previstos. Un sondeo publicado este mismo año por Ágora Integral prevé, sin embargo, un pacto entre CC y PP, que cosecharían entre 11 y 5 representantes, respectivamente, en el escenario más optimista. No obstante, esta encuesta fue realizada entre los días 26 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023, antes de que el Museo Rodin de París anunciara la paralización del proyecto de apertura de una nueva sede en la ciudad tinerfeña y desatara las críticas hacia el consistorio de la capital tinerfeña.

Por su parte, el principal autor del estudio considera que este modelo electoral basado en tuits “tiene en cuenta un conjunto de parámetros que no lo hace el software más generalista”, como por ejemplo “contemplar el valor añadido de nuestro Carnaval, que Sí Se Puede (SSP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife siempre ha sido un baluarte a tener en cuenta (…), que Vox no ha calado en ninguna institución canaria…”. “Se tiene más conocimiento de una persona por lo que ha estado pensando y dejando plasmado en los últimos cinco años que por lo que le puedas preguntar [en una encuesta]”, concluye.