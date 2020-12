Malestar entre los médicos temporales de la sanidad canaria por el aplazamiento de su comparecencia en el Parlamento

Malestar entre el colectivo de médicos temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) por el aplazamiento de la comparecencia de sus representantes en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional. Este martes estaba previsto que acudieran a la Cámara a explicar la situación de estos profesionales sanitarios dos de sus portavoces, el hematólogo del Hospital Universitario de Canarias (HUC) Sunil Lakhwani y la neuróloga del Hospital Doctor Negrín Ana Carolina López-Veloso, y uno de sus asesores jurídicos, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Gerardo Pérez. Sin embargo, la iniciativa ha sido pospuesta por motivos que aún no han sido explicados de manera oficial.

"¡Qué enorme decepción, señorías!", ha publicado la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Área (FEA) en su perfil en la red social Twitter, recordando que esa comparecencia parlamentaria ya había sido pospuesta con anterioridad y que la huelga indefinida que iniciaron el pasado viernes para protestar por el abuso de la contratación temporal en la administración sanitaria y reclamar la consolidación de sus plazas "debería ser mayor motivo" para escuchar sus reivindicaciones. "¡Muy triste!", concluye el mensaje.

¡Qué enorme decepción, señorías del @parcan! Hemos sabido que la comparecencia de @MedicosCanarias programada para martes 15-D se ha anulado. Esto tras diversos aplazamientos desde septiembre. Estar en #HuelgaMedicos debiera ser mayor motivo para escucharnos.

¡Muy triste! pic.twitter.com/KgkoDQkYi9 — CONFLUENCIA Médicos Hospitales CANARIAS (@MedicosCanarias) 13 de diciembre de 2020

La Mesa de la Cámara recibió este lunes a primera hora un escrito firmado por los portavoces de los cuatro grupos que sustentan al Gobierno regional (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera) solicitando el aplazamiento de la iniciativa. De momento no han trascendido las razones de esta decisión. Los grupos de la oposición ya han pedido explicaciones. El portavoz del Partido Popular (PP), Miguel Ángel Ponce, ha señalado que su grupo retiró otra petición de comparecencia, en este caso de un colectivo de pacientes, para que pudieran acudir a la Cámara los representantes de los médicos especialistas en huelga para no dejarla para después de las fiestas navideñas. "No toca aplazar esta comparecencia cuando había habido un acuerdo para buscar un hueco expresamente. Al final no van los médicos y tampoco la Asociación de Atención Temprana. El diálogo nunca se aplaza", ha aseverado el portavoz popular, que ha expresado el "profundo malestar" de su partido. Representantes de Ciudadanos y de Coalición Canaria (CC) también se han manifestado en las redes sociales en similares términos.

Este lunes ha tenido lugar la segunda jornada de la huelga indefinida convocada por el colectivo. La Consejería de Sanidad ha cifrado el paro indefinido en el 47,60%. Según fuentes oficiales, fue secundada por 565 facultativos. Por islas, en Tenerife fue seguida por 268 trabajadores (un 44,59% de los convocados); en Gran Canaria, por 274 (54,04%); en Fuerteventura, por 15 (un 34,88%), y en La Palma, por 8 (27,599. En La Gomera y en El Hierro no la secundó ningún sanitario. Lanzarote no ha sido incluida por los promotores en el ámbito de la huelga.