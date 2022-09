Nueva Canarias busca recuperar su identidad anterior y pedirá que se anule la sentencia que la declaró “extinta”

Nueva Canarias sigue arrastrando las consecuencias de la sentencia que declaró su extinción como partido político el pasado año porque sus estatutos no estaban adaptados a la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos. La formación se inscribió en el registro de partidos a finales de agosto con la denominación de Nueva Canarias-Bloque Canarista. No obstante, no se da por vencida y quiere seguir peleando para recuperar su identidad “de siempre” con los derechos que ello conlleva y pedirá que se anule la sentencia.

El periódico La Provincia adelantaba esta semana que Interior ha congelado cautelarmente la subvención trimestral que le corresponde a NC por su representación en el Congreso (23.000 euros). No obstante, el secretario general del partido, Carmelo Ramírez, ha remarcado a Efe que “no hay motivo” para que Interior le retenga ahora de forma cautelar dicha subvención, que corresponde a la coalición electoral que conformó con Coalición Canaria, a la quien “se tiene que transferir íntegra para que esta disponga”, recoge la agencia.

“Nunca hemos dejado de existir. Estamos en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria, en numerosos ayuntamientos, teníamos hasta hace unas semanas un diputado en el Congreso, contamos con grupo político en el Parlamento de Canarias... Pero por si aún hubiera dudas, vamos a enviar al Ministerio del Interior 20.000 folios de documentos que demuestran que existimos”, dijo Ramírez.

El responsable de Organización del partido ha explicado que acaban de recibir el expediente de ese procedimiento y han comprobado que les notificaron cuatro veces la situación: tres a la sede que abandonaron hace años en la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria y una cuarta en un domicilio donde su presidente, Román Rodríguez, vivió hace una década, pero que ya no es su casa.

El pasado mes de agosto la formación se volvió a inscribir en previsión de las complicaciones que pudiera tener en el futuro si se convocaban elecciones. No obstante, pretende alegar “defectos de notificación” que le han generado indefensión, y, al mismo tiempo, solicitará al Ministerio del Interior que “reactive” la inscripción de “Nueva Canarias”.

Román Rodríguez: “NC será determinante en 2023”

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado este miércoles en declaraciones a los periodistas que esta formación será determinante en los comicios del próximo año, y ha pedido a sus adversarios políticos que “se esperen sentados, y nos vemos en las elecciones”. Al ser preguntado por la decisión del Ministerio del Interior de retirar de forma cautelar la subvención que abonaba a Nueva Canarias cada trimestre por los resultados que obtuvo en las elecciones de 2019, ha dicho que la respeta.

“Vamos a respetar cualquier resolución de los tribunales o de las administraciones, de la misma manera que las vamos a recurrir, y por lo tanto que nuestros amigos tengan claro que esta propuesta política en 2023 será determinante tanto en el ámbito local como en el insular y en el canario”, dijo en declaraciones recogidas por Efe.

Heredar los derechos de la anterior NC

“Es un supuesto la verdad que poco habitual el hecho de que un partido tenga representación y que por un problema legal le retiren el nombre, pero sí es verdad que hay jurisprudencia y, en algunas ocasiones, cuando un partido se ha disuelto o se ha integrado en una coalición, toda esa estructura política hereda los derechos que tenía el anterior”, señaló Vicente Navarro Marchante, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) a este periódico el mes pasado. En concreto, hace referencia a los derechos de cara a unas próximas elecciones, como a que se le convoque a debates en medios de comunicación. “Si recurren a la Junta Electoral porque la televisión no les quisiera dar espacio gratuito, las probabilidades de ganar ese recurso son muy altas”, afirma.

El experto citó el ejemplo de Manuela Carmena, que en 2015 concurrió con la plataforma Ahora Madrid a la alcaldía de ese municipio y en 2019 con Más Madrid. La Junta Electoral Central concluyó que podía acudir a los debates de las distintas televisiones, ya que esta última candidatura era “heredera” de la otra. Navarro remarca que esa resolución entendió que se trataba de la misma candidata a la misma institución y que la mayor parte de la lista electoral estaba integrada por personas de la anterior candidatura, por lo que no había problema. Por ello, entiende que esta fórmula podrá trasladarse al caso de la marca que registre Nueva Canarias, ya que en ese caso la estructura, los estatutos y las personas que la integran son las mismas.