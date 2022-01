Chef José Andrés: “La gente en España ha donado dinero para que llegue a la gente de La Palma, no para que genere intereses en un banco”

“Por favor, que no se siga taponando la entrega del dinero donado para la gente de La Palma y que aún sigue en los bancos, engordando cifras y generando intereses, pero no en manos de quien en realidad lo necesita, la gente de la isla que lo ha perdido todo”. Así comienza una conversación vía telefónica con el chef José Andrés y con su relato de sus últimas sensaciones y de la experiencia World Central Kitchen en la isla.

En unos momentos donde se prevé que en breve World Central Kitchen apague los fogones en La Palma ya que el volcán se ha apagado y la gente está volviendo a sus casas, el chef no se olvida de las promesas hechas. Pasó el fin de año allí acompañado de su familia y aprovecharon para hacer turismo y consumir producto de la tierra (viral se convirtió el vídeo donde comían lapas en un establecimiento de Tazacorte), y días antes presentó el proyecto que con Correos llevará el producto local a la venta por toda España.

Al respecto, José Andrés declaró en un vídeo hace poco lo siguiente: “Cuando hablo con los palmeros me dicen todos lo mismo, ¿por qué La Palma, es más, las Islas Canarias, tienen que tener aduanas cuando envían producto a la Península? Las islas son parte de España y no puede ser que tengan que estar sometidas a un sistema que no les ayuda, y si en estos momentos queremos ayudar a La Palma, vamos a cambiarlo ya como sea, con decreto ley o lo que se necesite, pero deben poder exportar sus productos de una forma sencilla y activa, para ayudarles a salir de este momento tan duro en el que están”.

Aprovechando el fin de año y estas jornadas en la isla, World Central Kitchen organizó llevar a cabo una de las promesas efectuadas por el chef meses atrás, cuando dijo que donaría y doblaría el premio concedido por el galardón Príncipe de Asturias (50.000 euros). Y eso se hizo efectivo en estos días, de hecho hasta el pasado domingo 9 de enero que se entregó el último de los cheques, cien familias de la isla han recibido una ayuda directa de 1.000 cada una de ellas, lo que da un total de 100.000.

José Andrés continúa la conversación “recalcando, por favor, que no es una queja hacia el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma o los Ayuntamientos afectados, es más una petición de empatía sobre la situación que se vive actualmente por tantas personas que han perdido sus casas, fincas y en muchos casos ya no solo sus trabajos, sino su modelo de vida. Yo entiendo perfectamente e incluso comparto que el dinero público tiene sus trámites, burocracia y protocolos, pero no puedo entender que las donaciones particulares hechas por millones de personas en toda España aún sigan engordando intereses en los bancos y no en las manos de quienes de verdad lo necesitan, la gente de La Palma. La gente que ha ingresado lo que ha podido y seguro que en muchas ocasiones, quitándose de lo que tenían y necesitaban, no lo han hecho para que ese dinero se quede en el limbo o sume una cifra bonita en un periódico, sino que lo que quieren es que sirva para ayudar a personas con nombres y apellidos”, relata con un tono que refleja impotencia y ganas de que quienes tienen el poder de cambiar las cosas, lo hagan.

La labor que World Central Kitchen ha llevado a cabo en La Palma es algo que la gente de la isla conoce mejor que nadie; son muchos los casos particulares repartidos por cada rincón de las zonas afectadas que han vivido la generosidad y el compromiso del equipo que conforma la ONG. Al habla con algunas de estas personas que nos han pedido confidencialidad encontramos quien destaca que “gracias a ellos hemos podido comprar camas y dejar de dormir en colchones en el suelo”: o “el coche que me han comprado me ha dado una segunda oportunidad para poder salir adelante”; “las cenas especiales que nos organizaron para navidad y fin de año fue todo un lujo para poder tener una sonrisa en momentos tan duros como los que estamos viviendo”, o “no han parado de venir por aquí a consumir, comprar producto y ayudarnos de forma efectiva, sin limosnas y sí dando el valor a nuestro trabajo”, son algunas de las frases que destacan. Hemos sido testigos directos de cómo han articulado reparaciones importantes en casas que habían sido cedidas por particulares a personas que habían perdido todo y que carecían de las necesidades más básicas para tener una vida normal. Todo ello sin contar los miles de desayunos, almuerzos y cenas que desde su llegada a la isla la ONG ha cocinado con los cocineros Serafín Romero y Olivier De Belleroche desde las cocinas centrales que SPAR La Palma puso a disposición.

Antes de despedirnos de José Andrés, nos pide algo más: “Que no nos olvidemos de ellos es algo que la gente de la isla no se ha cansado de repetir, ahora llega el momento de demostrarlo. Yo me he enamorado de cada rincón que he visitado, de su gente y, por supuesto, de su gastronomía, y eso va a continuar. Ahora toca animar a todos a visitar La Palma, disfrutar de sus paisajes y conocer sus productos a través de los grandes restaurantes que tiene repartidos por cada municipio.”