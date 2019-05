Un error de Sanidad obliga a reiniciar el concurso de ambulancias para las islas no capitalinas

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha ordenado reiniciar el concurso de ambulancias para las islas no capitalinas hasta el momento de la presentación de ofertas, que había finalizado el pasado 6 de mayo, tras “un error insubsanable” cometido por la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud en Canarias, encargada de elaborar y tramitar el procedimiento. Durante la apertura de los sobres de las licitadores a los lotes, uno de ellos fue presentado en la oficina de la sociedad pública mercantil ubicada en Santa Cruz de Tenerife, pero, al ser remitido a través del servicio interno de valijas a Las Palmas de Gran Canaria, se encontraba abierto. Era el que contenía la oferta económica.

Por ello, GSC ha fijado el 20 de mayo como la fecha límite para volver a presentar ofertas al concurso de ambulancias tipo B, C y A2 en La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Ahora, las empresas licitadoras deberán retirar sus ofertas en un plazo de cinco días y volver a presentarlas nuevamente, tras la publicación de otro anuncio de licitación.

Además, en el anuncio de la licitación también se establece la oficina de GSC en la capital grancanaria como la única dirección postal a la que remitir los sobres, o la ampliación de la apertura del sobre número 2 (que contiene la oferta económica) del 29 de mayo al 11 de julio, lo que propicia que la adjudicación del concurso de este lote, que ya fue aplazado del primer plazo previsto en marzo, no se dé hasta el verano, después de que la nueva administración que se forme tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo en el Gobierno de Canarias tome posesión.



De forma paralela, el concurso de ambulancias para las islas de Gran Canaria y Tenerife continúa con los plazos previstos y la licitación se encuentra en estado de evaluación, tras haber finalizado el plazo de presentación de oferta el pasado 6 de mayo. Así, el servicio de transporte sanitario terrestre en las islas capitalinas se adjudicará, probablemente, antes que el de las islas no capitalinas, en el caso de que la empresa Gestión de Servicios para la Salud en Canarias no lo modifique.

Un concurso recurrido dos veces para renovar un procedimiento vencido desde 2015

El concurso para renovar las ambulancias del Archipiélago fue convocado el 28 de enero por el Gobierno de Canarias con el objetivo de sustituir el que se encuentra hoy en día vigente, publicado en 2008, formalizado en 2009, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido, prórrogas incluidas, en 2015.

A pesar de haber sido recurrido por Aeromédica, una empresa que lleva más de dos décadas prestando este servicio, y el sindicato UGT, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, quien ha sido denunciado por revelación de secretos que supuestamente ponen en desventaja a una de las entidades que se presentan, se ha empeñado en sacar adelante este procedimiento, haciendo oídos sordos a la petición del PSOE, que exhortó al también presidente del Consejo de Administración de GSC a paralizar las licitaciones y dejar al próximo Ejecutivo dicha tarea.



Como consecuencia, el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a publicar de manera urgente un decreto que ha aumentado la vida útil de las ambulancias de 10 a 12 años, al reconocer que la mayoría de estos vehículos han cumplido el límite de antigüedad fijado desde 2012, y así evitar un escenario de “gravísimas consecuencias”, pues Canarias se veía abocada a perder el 40% de la flota del transporte sanitario terrestre.