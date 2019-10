Videre TV asegura que retiró su telemaratón sobre el incendio de Gran Canaria para no perjudicar la gala que promovía el Cabildo

Editorial Prensa Ibérica, propietaria entre otras de la productora Videre TV, ha negado este domingo a través de un comunicado que Televisión Canaria rechazara su proyecto de telemaratón para recaudar fondos para las personas damnificadas por el incendio de Gran Canaria de agosto pasado. Al contrario, sostiene que retiró su propuesta “para no interferir ni perjudicar el acto impulsado por el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de que la gala celebrada este viernes fuera todo un éxito”. Sin embargo, ninguno de los periódicos de la editorial informó de esa gala ni antes ni después de su celebración.

Además de negar que Videre esté participada por el Grupo Prisa, la compañía desmiente haber enviado mensajes de WhatsApp convocando a ganaderos, agricultores y apicultores a su telemaratón, que entre otras cosas contenía una agroferia.

Este es el comunicado íntegro enviado este domingo por Prensa Ibérica en nombre de Videre:

“1) Es falso que Videre sea la productora que agrupa a Prensa Ibérica y al Grupo Prisa, como se expone en la información.

2) Es mentira que la Televisión Canaria -ni su administrador, ni ninguno de sus directivos- no aprobara el programa, como figura en la información de Canarias Ahora. La productora por lo tanto no pudo recibir explicaciones de la no contratación de un programa que no fue rechazado nunca por Televisión de Canarias.

3) Es falso que “el proyecto de telemaratón comenzó a moverse desde el entorno de la productora desde principios del mes de septiembre”, que el proyecto se presentara al “tener conocimiento de que la idea rondaba por varias productoras habituales en la parrilla de programación” o que fuera “el mismo formato de la gala que ya organizaban los ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria”.

4) Como consta en el registro oficial de la Televisión de Canarias el 26 de agosto Videre entrega un proyecto para la producción de una gala benéfica para recaudar fondos para los afectados por los incendios en Gran Canaria y homenajear a los equipos de extinción con las características que se detallan en la información de Canarias Ahora, aunque sin detallar ningún presupuesto. Es mentira que se cuantificara en 300.000 euros la producción del programa.

5) El proyecto de Videre es por lo tanto previo al que entregaron otras productoras y al anuncio del acto que organizó el Cabildo de Gran Canaria junto a los ayuntamientos afectados por el fuego.

6) Una vez que el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos afectados por el fuego anuncian el 26 de septiembre el acto “Cumbre de mi Gran Canaria” -un mes después de que Videre entregara a Televisión de Canarias la producción de un programa especial de homenaje a todas las personas afectadas y a los equipos que lucharon contra los incendios- se comunica a Televisión de Canarias que Videre retira su proyecto para no interferir ni perjudicar el acto impulsado por el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de que la gala celebrada este viernes fuera todo un éxito.

7) Videre no ha enviado nunca mensajes, ni a través de redes sociales o de cualquier otro soporte, a ganaderos, agricultores, vendedores de queso y miel sobre ninguno de sus proyectos o programas, como, por error, se sostiene en el texto.

8) Videre no produce ocho programas para Televisión de Canarias. De los dos que produce uno es una renovación y el otro ha sido contratado durante la actual legislatura, por lo tanto es falso como se sostiene en la información que “mantiene ocho programas adjudicados durante la era de Clavijo”.