Ataque racista a una mujer en una guagua de Lanzarote: "Que se baje la negra"

Una mujer ha sufrido un ataque racista en una guagua de Arrecife, Lanzarote. En un vídeo que ha circulado a través de las redes sociales se observa a una mujer que exige a otra que se levante del asiento que está ocupando y la amenaza con llamar a las autoridades si no lo hace: "Que se levante la negra he dicho. ¿Es negra, no? Yo no digo negra como algo despectivo. Solo digo que se levante".

De forma inmediata, el resto de pasajeros reprendió a la mujer: "¡Que se baje la racista! ¡Fuera! ¡Que se pague un taxi!".