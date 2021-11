Canarias hace públicos los datos de incidencia COVID entre vacunados y no vacunados en las islas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha hecho públicos este jueves los datos de incidencia de COVID-19 en las islas atendiendo a si se está o no vacunado frente a la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Lo hace una vez que el Ministerio de Sanidad hiciera lo propio esta misma semana con datos nacionales, desvelando que entre las personas que aún no están inmunizadas la incidencia del virus, los ingresos en UCI y la gravedad de la enfermedad es mucho mayor. El 77,8% de las personas no vacunadas ingresadas en los hospitales canarios no tenía patologías previas conocidas, ha informado este jueves la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Sanidad ha asegurado en un comunicado que el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 34% respecto a la semana anterior, siendo en promedio 141 las camas ocupadas, si bien el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo o muy bajo en cada una de las islas. El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ligeramente ascendente de las últimas dos semanas, con un promedio en el conjunto de la región del 5,8% y riesgo bajo, que también se da en Gran Canaria y Tenerife, mientras que en el resto de islas ese porcentaje de ocupación se encuentra en riesgo muy bajo. La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 65 años y medio.

El 50% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas dos semanas no había recibido la pauta de vacunación completa y el 62,8% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 77,8% no tenía otras patologías conocidas.

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 2,6 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.

Según ha alertado Sanidad, se está produciendo una evolución creciente en la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 en el archipiélago con la excepción de La Gomera y El Hierro. Este incremento es rápido, con una variación porcentual de la tasa de incidencia acumulada a 7 días (IA7d) respecto a la de 14 días superior al 58% de promedio.

En este momento los indicadores de presión en el ámbito hospitalario no parecen exceder las capacidades del sistema, pero habrá que vigilar su evolución para dar una respuesta precoz y efectiva, agrega.

Por ello, aunque Gran Canaria y Tenerife presentan los indicadores de transmisión estos últimos días en nivel de riesgo elevado, esta semana mantendrán su nivel de alerta 1 en espera de la valoración en el próximo periodo de los indicadores de presión hospitalaria y de la aplicación los nuevos criterios elaborados por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el día 23 de noviembre de 2021.