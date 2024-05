El caso del policía local en activo condenado por violencia de género: cuando la institución no es una puerta violeta

El jefe de la Policía Local de Agaete, Jesús González, que fue condenado hace menos de dos años por “infundir terror” a una mujer a la que persiguió, vigiló en la puerta de su domicilio e incluso amedrentó entrando en él, estaba a punto de promocionar en su carrera hasta el día de hoy, en el que su cursus honorum se dio de bruces con una noticia de Cadena Ser que le recordaba su pasado. El Ayuntamiento, comunicó en una nota que ni el alcalde ni los concejales conocían la condena que desde hace dos años pesaba sobre el agente y que “no consta en el órgano judicial haya notificado ni requerido al Ayuntamiento de Agaete que aplique ninguna medida que impida su desarrollo profesional”. Ha sido durante el día de hoy y raíz de la noticia publicada, asegura el consistorio, que “ha abierto expediente informativo al policía y le retira el cargo de jefe accidental”. Por último, manifiestan su “firme compromiso en la lucha contra cualquier tipo de acoso o violencia física o psicológica, más aún si ésta va dirigida a la mujer”.

Por su parte, la jueza Gloria Poyatos señalaba en la mañana de hoy una de las vertientes más preocupantes de esta noticia y es que “se devalúe la gravedad de la violencia de género que es un problema de orden público y no una cuestión doméstica”. También la jueza Victoria Rosell explicaba a través de su red social X que “aunque el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no impusiera en su día la suspensión o inhabilitación al policía, como se recoge en el Artículo 56 del Código Penal, el Ayuntamiento de Agaete ”debe incoar expediente disciplinario por falta muy grave (delito doloso) y sancionar“. Para la que fuera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género de España, contra la violencia de género hacen falta ”hechos, no palabras“.

En este sentido, las asociaciones feministas muestran su preocupación porque una persona condenada por agredir a una mujer pueda ser la entrada de una mujer que sufre violencia machista a las instituciones y a las opciones que el Estado proporciona para llegar a tiempo, para protegerlas, para creerlas. Las asociaciones que conforman la Red Feminista de Gran Canaria califican lo sucedido como “inaceptable” y no entienden “que no se cumpla la Ley y se permita la promoción de una persona que va a estar al cuidado de nuestras vidas”. Nayra Marrero, en representación de la Red, se pregunta “qué clase de seguridad puede dar a una mujer que sufre violencia tener que enfrentar que la administración y las instituciones estén reconociendo y permitiendo el ascenso social y laboral de una persona condenada por violencia, en un municipio como Agaete, donde, imagino, todo el mundo se conoce”.

Para Marrero es llamativo que desde las instituciones se recalque el mensaje de que “todo el mundo tiene que implicarse contra la violencia de género y poner su granito de arena”, pero, a la vez, “las víctimas ven que se premia a un maltratador en un puesto de esa responsabilidad, produciéndose sobre ella un proceso de revictimización”. Para la portavoz “los protocolos no están funcionando si premiamos como buen policía a un señor condenado por violencia de género”. Desde la red no solo han expresado su solidaridad con la mujer que ha sufrido violencia por parte de Jesús González, sino con todas las mujeres, porque, una vez más, “la sociedad las está decepcionando”. Del mismo modo, las feministas reclaman un proceso de reparación para la víctima.