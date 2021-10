Detrás de las cámaras de ‘Una hora menos’, el programa de Televisión Canaria que explica el volcán de La Palma desde dentro

Desde una pequeña plataforma sobre un mar virtual, el presentador Victorio Pérez explica frente a las cámaras las consecuencias de la llegada de la lava del volcán de La Palma al mar, mientras a su espalda, la colada avanza hasta caer al Atlántico y generar una humareda blanca. Con sonidos que recrean el fenómeno, el periodista pregunta “¿qué pasará dentro del agua?”. A continuación, aparece en el fondo marino dentro de una cápsula alrededor del material volcánico.

Este vídeo, que cuenta en Youtube con más de 330.000 visualizaciones, se emitió en el programa Una hora menos antes de la noche del 28 de septiembre, cuando ocurrió el suceso. A través de la realidad virtual y aumentada, el equipo del espacio que se emite en Televisión Canaria, ha emitido hasta el 4 de octubre unos 20 vídeos divulgativos y con rigor científico durante los 17 días de la erupción, que han cosechado un en conjunto 2,5 millones de reproducciones y el respaldo unánime de la audiencia, así como de medios de comunicación.

El programa, de la productora Videoreport, se emite en directo desde abril de 2020, de lunes a viernes y en horario de prime time. El plató, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, está equipado con un croma verde de 70 metros cuadrados de superficie. Con vocación divulgativa mezclada con entretenimiento, durante este año y medio ha contado la actualidad de las ocho islas “con historias curiosas narradas de forma diferente y divertida”, según refleja la descripción en la página web. El sector primario, el medio ambiente o las tradiciones del Archipiélago son algunos de sus temas principales, que desde el inicio trata de explicar usando la realidad virtual y aumentada. Con la erupción volcánica, se han centrado en la parte informativa.

“Se trata de una tarea ardua y laboriosa; al inicio tardábamos más de tres semanas en producir cada episodio virtual”, recuerda el director del programa, César Armas. En la actualidad, con la crisis volcánica, lo hacen entre 48 y 72 horas “gracias a la experiencia y sobre todo a la urgencia”. El trabajo realizado se ha visto reflejado con creces en la audiencia obtenida en el mes de septiembre, sobre todo desde que comenzó la erupción volcánica el 19 de septiembre.

Tal y como recoge la consultora especializada Barlovento Comunicación con los datos de audiencia que mide la empresa Kantar, las emisiones del programa durante el mes de septiembre han alcanzado una media del 22% de cuota, es decir, 14,7 puntos más que la temporada anterior. Si se parte desde el 19 de septiembre, las cifras aumentan hasta un 26,1%, con un promedio de audiencia media de 157.000 espectadores por emisión. Ha liderado su franja horaria durante el mes anterior, por delante de Telecinco, que es la cadena que cosecha más audiencia en las Islas en prime time.

“Ha sido un desafío que una tele pequeña como esta se enfrente en horario de máxima audiencia con ofertas millonarias y consolidadas (el Horniguero, varios realities, el Intermedio, Master Chef…) con una propuesta modesta, pero con un escaparate vanguardista”, valora Armas, quien considera que la audiencia está premiando a la apuesta que han hecho “por la imaginación y la tecnología”. Pero no solo en los datos de cuota de pantalla se ha reflejado una respuesta positiva; también desde redes sociales han sido numerosas las alabanzas y el reconocimiento al programa. Incluso en el ámbito educativo, se han mostrados las piezas del programa en clases de Geografía en un IES de Sevilla o en un IES de Santa Cruz de Tenerife.

Armas cuenta que el equipo ha recibido las felicitaciones “con mucho orgullo” y añade que “no es más que el fruto a un año y medio de esfuerzo en circunstancias excepcionales”. Porque durante este periodo han tenido que aprender a marchas forzadas “a desarrollar la labor periodística desde casa (por la pandemia de coronavirus), a preparar a profesionales venidos desde otras áreas o sectores para que traduzcan su tarea a lo audiovisual, y lo más importante, a esmerarse para ser más didácticos y para que el espectador se puede divertir aprendiendo“.

Un equipo de 45 personas hace posible el programa. El departamento de realidad virtual o 3D está integrado en la dirección de realización, en el que se incluyen realizadores, editores, ayudantes, técnicos de sonido, operadores de cámara o editores. En total, suman unas 15 personas aproximadamente. Fernando Trueba se encarga de trasladar el modelado que hacen sus compañeros Yaiza Maciá y Carlos Alonso (como la isla de La Palma con sus ríos de lava al mar) al software Unreal Engine, basado en un motor de videojuegos, y hacer las animaciones.

Cada día, desde el departamento se recopila información para trasladar las explicaciones de geólogos, vulcanólogos, oceanógrafos o biólogos marinos a la realidad virtual y aumentada. Incluso el catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas, ha participado en un programa para detallar lo que ocurre bajo la tierra y causa la erupción volcánica. Los episodios de realidad virtual suelen estar listos “dos o tres horas antes del inicio del programa”, dice Trueba, y se ensaya con el presentador Victorio Pérez.

El equipo de realidad virtual ya contaba con la experiencia de elaborar la meteorología en 3D, isla por isla. “Tenemos un flujo de trabajo juntos, por eso podemos sacar cosas en el día a día, porque en realidad es bastante complejo, pero dada la situación nos estamos esforzando y dando lo mejor que podemos”, añade Trueba. Sobre la repercusión de sus trabajos, reconoce que están “muy contentos “y les motiva “a seguir haciendo este tipo de trabajo con poco tiempo y mucha presión”.

“Cuando hay pasión o vocación, el cansancio no es tanto o al menos pasa a un segundo plano. No todos los años, incluso en una vida entera, se puede contar algo tan sobresaliente. Hay que estar a la altura del espectador, y en acontecimientos como este es cuando debemos darlo todo y no decepcionar. Lo hacemos con humildad, ambición, pasión y responsabilidad. Con hechos como la erupción, la demanda se dispara y debemos corresponderla. No hay pausas, la actualidad nos marca la agenda”, concluye el director de Una hora menos.

De estar a punto de quedarse sin informativos y sin señal a ser referente

Entre 2018 y 2019, la televisión pública de Canarias estuvo al borde del abismo porque el entonces presidente del Consejo Rector el ente público, Santiago Negrín, no fue capaz de adjudicar el concurso de informativos ni convocó ni resolvió el concurso de transporte de señal. Con sus cotas más bajas de audiencia y de credibilidad, Negrín dimitió como máximo responsable de un órgano de dirección del que ya se habían marchado tres miembros.

Ante la situación excepcional, el Parlamento de Canarias, del que depende la Radio Televisión Canaria, nombró a José Carlos Naranjo Sintes como administrador único para evitar que la señal se fuera a negro y garantizar la continuidad de los trabajadores.

Durante su etapa, se subrogó a los 220 trabajadores de Videoreport, adjudicataria del contrato de prestación de servicios informativos de la televisión pública, como medida temporal hasta que la Cámara adoptara un modelo de gestión definitivo: si continuar externalizando servicios o establecer una gestión pública. También se evitó que la señal se fuera a negro: se decidió que Videoreport continuara prestando los servicios informativos y el ente público alquilaría sus instalaciones, así como todos sus medios técnicos y materiales.

Todo ello, bajo el Gobierno de Coalición Canaria, que propuso a Santiago Negrín como presidente en 2015 (salió elegido con 53 votos a favor y 3 en contra) y respaldó tan solo con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera la elección de Naranjo Sintes. Además, durante ese periodo, una periodista denunció la censura por una información que elaboró durante diez días sobre los e-sports que ofrecía una versión distinta al del proyecto del entonces Ejecutivo regional, que pretendía introducir dos horas de videojuegos en las escuelas.

Esa periodista es Malole Aguiar y es directora de los informativos de Televisión Canaria desde noviembre de 2020. Casi un año antes, el Parlamento sustituyó a Naranjo Sintes por Francisco Moreno como administrador único. El periodista que está ahora al frente del ente público ya fue director general de RTVC de mayo de 2001 hasta junio de 2005, responsable de Informativos de TVE en Canarias y de Antena 3 en la región, además de dirigir la división audiovisual de Editorial Prensa Ibérica.

En junio de este año, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley de medidas extraordinarias que prolongaba la capacidad de tomar decisiones de Francisco Moreno como administrador único hasta que el Parlamento aprobara el sistema de gestión y los órganos definitivos de dirección, que permanece estancado desde 2018.

La Junta de Control de RTVC, sometida a votación en dos ocasiones este año, no ha logrado aún la mayoría suficiente para lograr el aval del Pleno del Parlamento autonómico. Las discrepancias se han generado después de que se conociera que el candidato propuesto al consejo rector por Coalición Canaria, el periodista Francisco Pomares, supuestamente había falsificado documentos para acceder a su puesto como profesor en la Universidad de La Laguna.

A pesar de todo ello, la cobertura de la crisis volcánica desplegada por los servicios informativos de Televisión Canaria desde que grabaran en directo y en exclusiva la erupción el día 19 de septiembre, le ha valido para que la Asociación de Periodistas de Tenerife presentaran su candidatura a los Premios Ondas 2021 en el apartado “al mejor programa de actualidad o cobertura especial”.