Las voces que quieren representar a los afectados por el volcán de La Palma

Representar y ayudar a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Son los objetivos comunes de la Asociación Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021, la Asociación Tierra Bonita y la Asociación Volcán Cumbre Vieja, los tres colectivos constituidos a raíz de la erupción que comenzó el pasado 19 de septiembre, tal y como aseguró la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra en un comunicado. Aunque los fines son similares, se han tomado caminos diferentes y el Ejecutivo regional creará una línea de atención específica para permitir agilizar el alta en el Registro de Asociaciones de este tipo de colectivos.

Hasta la fecha, solo la Plataforma aparece registrada, desde el 3 de octubre, como asociación. Se creó 10 días después de la erupción, según recuerda Juan Morín, uno de sus portavoces. Profesor jubilado, también, rememora, se dedicó a la política con Coalición Canaria (CC), desde la Alcaldía de Los Llanos de Aridane a formar parte del Gobierno de Canarias. “Pero ya llevo 20 años retirado”. Perdió su vivienda “y el trabajo y el ahorro de 32 años” ubicada en Todoque. Y ahora vive con su hija en Los Llanos de Aridane.

Dice que unos amigos le propusieron reunirse para “para participar y defendernos, porque si lo dejamos en manos las administraciones, seguramente nos pasaría como a otros desastres que se han sucedido en España”, relata Morín. Se informaron acerca de la normativa que regula las catástrofes y se pusieron en contacto con los afectados del terremoto de Lorca (Murcia).

Posteriomente, unas 30 personas crearon una comisión gestora y un documento en el que fijaron sus demandas, desde exigir rapidez en la entrega de ayudas a pedir que las viviendas se valoren a precio de mercado o que se establezca una planificación en la reconstrucción para gestionar el suelo, es decir, ordenar donde se ubicarán las fincas de plataneras o las casas, por ejemplo.

Las primeras acciones, cuenta Morín, fueron esencialmente ponerse en contacto “con un gabinete de abogados de La Palma, arquitectos, ingenieros…” y después, crearon “un equipo multidisciplinar capaz de decirle a la administración lo que queremos”.

Morín asegura que han mantenido diversas reuniones con representantes institucionales, desde el Viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, quien dice que les atendió "una media hora" en una de sus seis visitas a la Isla, pero también con senadores autonómicos y distintos partidos políticos.

“Debemos estar presentes y pendientes”, señala Morín, quien también asegura que ya se han unido “más de 400 afiliados” y están trabajando en la creación de diferentes comisiones de trabajo para organizar la estructura de la plataforma, que confluirá en una asamblea general para elegir su Junta Directiva.

Sin embargo, al poco tiempo de crearse, hubo discrepancias dentro de la plataforma y Juan Vicente Rodríguez, presidente de la cooperativa de plátanos Covalle, decidió salirse y crear la Asociación Volcán Cumbre Vieja. “Un miembro se quiso apartar argumentando que no podían haber políticos en la plataforma”, explica Morín.

Rodríguez, por su parte, justifica su decisión porque se define como “apolítico”. Aunque reconoce que en lo que reclaman no hay diferencias entre ambos colectivos, decidieron tomar “un camino diferente”.

Rodríguez explica que perdió un tercio de sus fincas de plátano ubicadas en El Paraíso. Aun le quedan diez fanegadas, en la zona del barranco de Las Angustias hacia La Laguna, en el Valle de Aridane que aún puede regar “para mantener las plantaciones vivas”, pero ya da la cosecha por perdida.

Su lucha, dice, es “por tener suelo”. Entiende las decisiones temporales anunciadas por las administraciones públicas, como las ayudas económicas, los pisos sociales o las casas prefabricadas, pero reclama que se incluyan terrenos porque “saber que vamos a tener suelo genera ilusión”.

En este sentido, Rodríguez concreta que muchas personas afectadas vivían en zonas rurales y quieren recuperar “la vida que tenían”, porque son los que “han construido los barrios sepultados por la lava”. Y para ello, considera esencial “tener nuestras viviendas en un suelo donde podamos practicar una vida rural”.

Rodriguez asegura que actualmente, la Asociación Volcán Cumbre Vieja tiene doce directivos que se reúnen cada viernes en un local y “aproximadamente 50 personas” que también asisten a dichos encuentros. “aún no LOS hemos afiliado, pero no porque no queramos, sino porque entendemos que lo que queremos no es afiliar gente, es trabajar por la gente y necesitamos buscar referenciales”, como “empresarios y personas ajenos a la política para empezar a trabajar”.

Por su parte, la Asociación Tierra Bonita se define en su cuenta en redes sociales como una “comunidad de ciclistas” para llevar a cabo la iniciativa Un Maillot Solidario, una iniciativa que ponía a la venta esta prenda para recaudar fondos y ayudar a recuperar el daño producido por el volcán. En total, consiguió recaudar más de 100.000 euros y materializa los fondos en acciones como comprar maquinaria y materiales para contribuir a la retirada de ceniza volcánica. Además, prevén tener un local ubicado en el Valle de Aridane para ofrecer ayuda gratuita en los trámites administrativos para los afectados.