Yasmina, la canaria que ofrece su casa a españoles atrapados en Marruecos tras el cierre de fronteras

Se suele decir que las epidemias siempre sacan lo peor y lo mejor de la humanidad. Así, mientras algunos ciudadanos optan por acumular comida y papel higiénico, Yasmina Cabrera, hostelera de profesión, ha decidido abrir las puertas de su casa a cualquier ciudadano español afectado por el cierre de fronteras de Marruecos.



Cabrera nació en Fuerteventura, aunque desde hace cuatro años pasa la mayor parte del año en Sidi Ifni, una ciudad de la región de Guelmim-Río Noun, en el sudoeste de Marruecos, la tierra de su madre.



La mujer asegura, en una entrevista a Efe, que ha decidido ofrecer su vivienda porque tiene que ser "desesperante verte en un país extranjero y en la calle". Sobre todo, porque mucha gente "habrá venido de vacaciones con lo justo, como dinero y ropa", remarca.



Cabrera reconoce que ella misma se ha visto, en cierto modo, "atrapada" en Marruecos. "El miércoles tenía que haber viajado a Canarias por trabajo", explica, pero al no tener el pasaje confirmado, no pudo salir en uno de los vuelos especiales de repatriación de Binter.



Yasmina defiende, no obstante, que el Gobierno de Marruecos ha sabido gestionar la crisis del coronavirus. "Han actuado rápido y muy bien. Con solo 28 casos de infección confirmados el Gobierno mandó cerrarlo todo", incluidas las mezquitas, y siempre exceptuando las farmacias y tiendas de alimentación.



La canaria asegura, además, que no fue necesario decretar el estado de alarma porque "la gente ya había decidido no salir de sus casas si no era necesario".



Desde el Gobierno marroquí se pide a los ciudadanos que limiten sus desplazamientos y cumplan con el aislamiento domiciliario, aunque de momento el país africano no ha impuesto la cuarentena obligatoria.



"Ahora la Policía ya aconseja por megáfono que nos quedemos en casa. Pero desde hace días, en donde yo vivo, la gente no sale. Estamos muy concienciados y hay mucha publicidad sobre la higiene: cubrirse, lavarse las manos, los no contactos, mantener las distancias...", relata.



A día de hoy, el mapa del Covid-19 se ha extendido ya por 168 países, y en España, la pandemia supera los 17.000 infectados.



A este respecto, Cabrera piensa que el Gobierno español quizá debió haber actuado de forma mucho más rápida y decidida ante la evolución de los casos.



"No viví de cerca la situación, lo que sé es por lo que me llega de los medios, pero creo que los hechos lo dicen todo", abunda la majorera.



En caso de ser necesario, Yasmina asegura que podría dar alojamiento a unas cuatro personas. "Tenemos que ayudarnos como podamos. Ojalá pudiera hacer más", concluye.