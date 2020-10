El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dice que la sentencia del Supremo sobre transfuguismo "no afecta a la estabilidad del gobierno municipal"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que "no afecta a la estabilidad" del grupo de gobierno la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los concejales no adscritos como consecuencia del transfuguismo no pueden ocupar cargos ni percibir retribuciones que impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Así lo han explicado a este medio fuentes municipales, que añaden que este fallo "no supone ningún cambio respecto al número de concejales que apoya" al equipo de José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria).

El fallo, conocido este martes, se ha emitido sobre un caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia). Sin embargo, el caso descrito coincide con la situación de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Alonso fue expulsada de Ciudadanos después de su apoyo determinante a la moción de censura que arrebató la Alcaldía a Patricia Hernández (PSOE) para dársela a José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), cuyo partido había sido desbancado del poder después de 30 años en las pasadas elecciones de mayo. En la actualidad, Alonso es segunda teniente de alcalde, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, de Promoción Económica y Medio Ambiente.

Fuentes del Ayuntamiento capitalino han insistido en que se trata de una sentencia sobre un caso concreto, de un Ayuntamiento concreto, y serán los servicios jurídicos de esa corporación los que informen de qué manera tiene consecuencias sobre la organización de la misma.

Según la sentencia del Supremo, el artículo 73.3 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local "disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, tomando como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal".