CC exige el cese de dos consejeros de Ciudadanos del Cabildo tinerfeño por "tránsfugas": "Es una forma de corrupción"

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife ha exigido hoy que los consejeros de la corporación insular Enrique Arriaga y Concepción Rivero sean cesados y expulsados del grupo de gobierno, ya que asegura que son "tránsfugas" una vez que Ciudadanos los ha echado del partido. CC-PNC ha hecho esta exigencia un día después de que se hiciese público que la dirección de Ciudadanos se había dirigido al Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario para comunicar que sus representantes en esas corporación han causado baja en el partido por sanción disciplinaria.



Ciudadanos ha pedido a las citadas corporaciones que se tomen las medidas necesarias para que sean considerados "no adscritos", con la pérdida de sus derechos "políticos y económicos". Además, el grupo Nacionalista en el Cabildo de Tenerife (CC-PNC) ha calificado hoy al Enrique Arriaga y Concepción Rivero como dos "ovejas negras" en la historia de la corporación insular y ha pedido su cese y expulsión del equipo de gobierno, del que forman parte junto al PSOE.



En un comunicado, el grupo Nacionalista indica que la expulsión de Arriaga y Rivero se debe a que "incumplieron las directrices de Ciudadanos al apoyar la moción de censura junto al PSOE y Sí Podemos Canarias el pasado julio". Una moción de censura que se presentó contra Carlos Alonso (CC-PNC), que había sido el más votado en las elecciones.



Según el grupo Nacionalista, "estamos ante un caso muy grave de transfuguismo que mancha el nombre de la primera institución de la Isla. Ni la sociedad ni los miles de trabajadores que forman parte del Cabildo podemos estar representados por estas dos personas. Es una vergüenza para la institución que dos tránsfugas formen parte del equipo de gobierno porque el transfuguismo es una forma de corrupción”.



CC-PNC resalta que la notificación de Ciudadanos al Cabildo se produjo el 21 de agosto y es conocida por los responsables insulares desde hace más de dos semanas. Es decir, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), "y los tránsfugas sabían que ya estaban expulsados definitivamente desde ese día y en diversas declaraciones posteriores negaron que esto fuese así, engañando nuevamente al pueblo de Tenerife".



A juicio de CC-PNC, "permitir que dos tránsfugas gobiernen es sinónimo de ser corrupto, y el actual presidente debe cesarlos de forma inmediata". Añade que los "valores del transfuguismo son la traición, la deslealtad y el engaño, por lo que Arriaga y Rivero no pueden seguir ejerciendo un minuto más al frente de las áreas que les han asignado, ni pueden representar al Cabildo en ningún acto más".



Para CC-PNC, los "tránsfugas Arriaga y Rivero deberían dimitir y demostrar que tienen vergüenza y dignidad, aunque tememos que se aferren al cargo por sus intereses económicos". En caso de que no dimitan, Pedro Martín "debe cesarlos de forma inmediata, ya que si los mantiene será cómplice de la corrupción que representa el transfuguismo".