Ciudadanos aplaza un mes la expulsión definitiva de la tránsfuga Evelyn Alonso para revisar sus alegaciones

Ciudadanos ha decidido aplazar un mes la expulsión definitiva de la concejala tránsfuga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, con el fin de estudiar las alegaciones presentadas por ella contra el expediente.

Este viernes, en el pleno del Ayuntamiento santacrucero debía tomarse en consideración una certificación enviada al secretario de la Corporación para que actúe de acuerdo con la ley y una sentencia de octubre de 2020 del Tribunal Supremo para enviar a Evelyn Alonso al grupo de concejales no adscritos y decretar la pérdida de sus cargos y de los emolumentos que cobra por ellos, perdiendo así todas las “mejoras personales, políticas o económicas” adquiridas por su transfuguismo, según la sentencia del Supremo.

Sin embargo, tal y como adelanta el periódico El Día y ha podido confirmar Canarias Ahora, Ciudadanos ha preferido revisar detenidamente las alegaciones presentadas por la concejala y, una vez hecho, continuar con su expulsión. El objetivo es evitar incurrir de nuevo en indefensión, argumento al que ya recurrió Alonso en su primera expulsión y que conllevó la anulación de la misma en junio de 2020, poco después de la moción de censura que devolvió la alcaldía a José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) junto al Partido Popular y arrebató el bastón de mando a Patricia Hernández (PSOE) junto a Matilde Zambudio (Ciudadanos). Es decir, la maniobra de Evelyn Alonso expulsó a su propia compañera de partido (Zambudio) de la vicealcaldía santacrucera.

El pasado viernes 18 de febrero tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento un escrito de Ciudadanos firmado por su secretaria general nacional, Marina Bravo Sobrino, en el que el partido informa de que la resolución de la Comisión de Régimen Disciplinario por la que se ha producido la expulsión de Alonso está fechado el 18 de junio de 2021. La concejala, siempre según este certificado, cometió infracciones muy graves contempladas como tales en los estatutos y en el reglamento disciplinario del partido. Esas infracciones fueron desobedecer las órdenes directas de no apoyar la moción de censura y, una vez en el grupo de gobierno, junto a Coalición Canaria y el Partido Popular, desoír reiteradamente las instrucciones de su formación, entre otras, las de que abandonara el grupo de gobierno. Asimismo, ha desobedecido una a una todas las indicaciones de lo que tenía que votar en cada asunto de interés para Ciudadanos.

Por ello, Ciudadanos ha solicitado formalmente al secretario del Ayuntamiento que se apliquen los acuerdos antitransfuguismo y la Ley de Bases de Régimen Local, que sitúan en el grupo de no adscritos a los concejales y concejalas que abandonan la candidatura por la que consiguieron su acta o resulten expulsados, como es el caso. La más reciente jurisprudencia del Supremo, a partir de una doctrina de la Sala Cuarta de octubre de 2020, lo establece claramente: los concejales tránsfugas deberán pasar a la condición de no adscritos, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, lo que “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.

Perder sus emolumentos: de 60.000 euros a 18.000

Actualmente Evelyn Alonso tiene un salario de 60.220 euros anuales correspondiente al desempeño de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente. Eso sin contar la reciente subida de sueldos al grupo de gobierno, que aún no consta públicamente.

Antes de acceder al acta de concejala, que se produjo por la inesperada dimisión de su predecesor en la lista, Juan Ramón Lazcano, la tránsfuga tenía un salario de menos de 18.000 euros al año como auxiliar en el grupo parlamentario mixto, en el que aparece ahora otra tránsfuga de Ciudadanos, la diputada Vidina Espino, junto a Ricardo Fernández de la Puente, que permanece fiel a las siglas por las que obtuvo el acta.