Librería de Mujeres, el lugar que mima la literatura femenina en el centro de Santa Cruz de Tenerife

Uno de los mayores encantos de perderse por las callejuelas de muchas capitales es encontrar lugares llenos de magia y de historias que contar. Este es el caso de la Librería de Mujeres, situada en una de las calles que parte de la céntrica plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

Izaskun Legarza Negrín, una antigua docente y amante de la literatura, decidió dejar las aulas y dedicar su vida a los libros tras afrontar la decisión de abrir ese negocio, en el que solo se venden obras escritas por mujeres. Inspirada en la Librería Mujeres de Madrid, lugar del que Izaskun Legarza habla con mucho cariño, abrió su propia versión en Canarias en 2010, sin miedo a la gran recesión. Hoy en día, trabaja junto a su hermana María José Legarza Negrín.

A lo largo de nueve años y desafiando todos los pronósticos de voces desalentadoras que veían la quiebra poco tiempo después de la apertura, este lugar se ha convertido en uno de los núcleos de la lucha feminista en la sociedad santacrucera. Ese tipo de librería existe desde el siglo pasado en las grandes capitales, pero Librería de Mujeres es la pionera y única en Canarias.

"Desde que llegamos, la acogida fue muy buena, no solo desde el propio colectivo, sino de toda la ciudad. La clientela masculina es muy amplia y todo el mundo que entra se da cuenta de que es un lugar abierto a todas las personas para que encuentren la literatura que buscan y descubrir autoras que no van a encontrar en otras librerías", cuenta Legarza.

Sus estanterías son la clara prueba de que se puede llenar un establecimiento solo con nombres femeninos, pero que, por alguna razón, el círculo vicioso del olvido se las traga con el paso de los siglos. La dueña de la librería puso el ejemplo del contexto histórico de Charles Dickens, autor de clásicos universales que se estudia en distintos niveles de Bachillerato.

"Si nos trasladamos a su época, se sabe que él mismo tiene autoras de las que escribe críticas muy positivas. Sin embargo, él pervive y ellas no. Digamos que el canon las acepta mientras viven, pero más adelante la tradición las obvia. Pero cuando se recuperan esos nombres pasan cosas como esta librería, que se llena con la creación de mujeres no solo actuales, sino del siglo XIX, XVIII y anteriores. Claro que, cuanto más hacia atrás se vaya en el tiempo, menos son, pero también son menos las personas que escriben en general".

El escenario para las autoras contemporáneas

Para Izaskun Legarza, el movimiento feminista ha servido para que muchas editoriales y distribuidoras apliquen nuevas estrategias de marketing relacionadas con el género, a pesar de que algunas veces no es una iniciativa sincera y comprometida.

Interior de la tienda con libros solo escritos por mujeres, cerca de la plaza Irineo González, en la capital tinerfeña

No obstante, esto no afecta a la existencia de muy buenas autoras a escalas regional, nacional e internacional. Hay algunas que no comulgan con ese movimiento y lo manifiestan públicamente, así como existen muchas otras que llevan su vida dentro del activismo en la lucha por la igualdad. Si bien es cierto que las últimas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión sin tanta presión como antes; las desigualdades se siguen denunciando.