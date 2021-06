Sanidad subirá el nivel de alerta en Tenerife si no ataja la curva en los próximos días

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no descarta subir el nivel de alerta en Tenerife, y con él la severidad de las restricciones, si no se logra atajar en los próximos días la curva de contagios por COVID-19 en esa isla, que presenta una tendencia ascendente de forma sostenida.

Pedro Sánchez anuncia que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exterior a partir del 26 de junio

Saber más

Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien ha indicado que en vista de que "llevamos varias semanas con esta situación" el Ejecutivo autonómico sopesa la opción de "adoptar medidas más restrictivas" para tratar de cambiar la tendencia en Tenerife.

Alude a razones de salud y también económicas, pues los actuales niveles de incidencia en Tenerife tienen un efecto arrastre sobre el conjunto de Canarias, que la dejan en estos momento "fuera de los estándares de destino seguro" para el turismo.

En estos momentos, Canarias tiene una incidencia acumulada a siete días de 44 casos por cada 100.000 habitantes, pero a 14 días, se eleva a los 82.

El Consejo de Gobierno se reunirá el próximo miércoles, cuando se adoptará la decisión de endurecer o mantener las restricciones en Tenerife.

El titular de Sanidad ha confirmado lo que ayer avanzó el portavoz del gobierno, Julio Pérez, respecto a que habrá una reunión con representantes del Cabildo de Tenerife y de los ayuntamientos de los municipios con mayor incidencia para coordinar medidas de control y sanción.

Aparte, Trujillo ha reforzado el "llamamiento al comportamiento" de la población, que es "trascendental", pese a que existan "factores que empujan a relajarnos", como el avance del proceso de vacunación.

En cuanto al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el uso de la mascarilla al aire libre dejará de ser obligatorio dentro de una semana, ha dicho estar pendiente de conocer la regulación exacta, aunque cree que "por sentido común" se establecerán requisitos de distancia social.

No cree, en todo caso, que sean incompatibles los llamamientos a la prudencia y la responsabilidad, como estos días se está dirigiendo a la población de Tenerife en particular, con medidas como la no obligatoriedad de la mascarilla al aire libre.

Además, recalca que cuando se sube de nivel de alerta, las medidas "más llamativas" están relacionadas en su amplia mayoría con actividades en espacios cerrados.

Blas Trujillo ha indicado por último que Canarias es la comunidad autónoma con mayor capacidad de rastreo de los casos detectados, incluida Tenerife, que aunque sea menor que otras islas, está por encima del 70 %, nivel a partir del cual se habla de riesgo bajo.

En esa capacidad de trazabilidad por islas influye la edad y la concentración de la población, dos factores diferenciales entre Tenerife y Gran Canaria y que, según el análisis de Salud Pública, podrían estar detrás de la desigual evolución de los contagios en ambas islas capitalinas.