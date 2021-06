Santa Cruz de Tenerife lidera una semana más la lista de grandes ciudades españolas con peor incidencia de COVID-19

Santa Cruz de Tenerife sigue una semana más liderando el ranking de los 100 municipios con más de 40.000 habitantes con peores datos epidemiológicos de toda España, tras notificar este martes, 29 de junio, una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 510 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos publicados por GrafCan. Así las cosas, la capital isleña se encuentra en la situación más extrema de todo el territorio nacional: cada dos semanas se contagia el 0,5% de su población y la tendencia, que no cambia desde hace ya más de un mes, sigue siendo al alza.

Sanidad anuncia un cribado masivo en varias poblaciones de Tenerife, vacunación masiva y nuevos test para detectar el virus

Según los datos expuestos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en los últimos 14 días se han contagiado 1.067 personas en la capital, una media de tres positivos cada hora, y no parece que el ritmo vaya a cambiar en las próximas jornadas. De hecho, la subida en número de casos se ha acelerado en este mes de junio; basta con comparar estas cifras con las expuestas en los 14 días previos, cuando se notificaron 690 infectados y una incidencia de 330 casos por cada 100.000 habitantes.







Santa Cruz no es la única localidad tinerfeña que figura en los primeros puestos de este ranking municipal, también San Cristóbal de La Laguna escala posiciones y pasa en una semana del puesto siete al cinco, tras cambiar su IA a 14 días de 230 a 284 casos por cada 100.000 habitantes. La Ciudad de los Adelantados ha registrado en este periodo 451 casos de coronavirus, casi el doble que los apuntados en los 14 días previos.

La situación epidemiológica tampoco parece que vaya a mejorar en las próximas jornadas en Granadilla de Abona, que se apunta en el puesto 21 de este estudio de las 100 localidades con más de 40.000 habitantes según su número de contagios. La ciudad turística apuntó en los últimos 14 días una incidencia de COVID-19 de 176 casos por cada 100.000 habitantes, con una tendencia que también sigue al alza.

Revertir la situación, el gran reto

Revertir esta situación se está convirtiendo ahora en toda una misión imposible. Por un lado, las restricciones del nivel 3 de alerta sanitaria que afectaban a la hostelería han caído tras no recibir la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Así, este martes quedaron suspendidas de forma inmediata las medidas que, en otros momentos, contribuyeron a frenar los contagios, como controlar el aforo al 50% de las terrazas al aire libre, prohibir el servicio en los comedores interiores, el consumo en barra y los servicios de bufé o autoservicio, así como controlar el número de comensales por mesa, con un máximo de cuatro personas. "No se ha demostrado que la hostelería sea una de las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife, ni mucho menos se prevén que las restricciones del nivel 3 sean la solución a una situación que no es dramática para la presión asistencial, pero que sí constituye todo un drama para el sector de la restauración", argumentó el TSJC.

Para buscar una solución mejor que contribuya a parar los contagios en Tenerife, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha comparecido este miércoles, a las 12.30 horas, para anunciar que se realizará un cribado masivo a varias zonas básicas de salud de Tenerife: La Cuesta (La Laguna), Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife) y Granadilla, municipio del sur de la isla. Este cribado se hará con test de antígenos. A estas se les unirán en los próximos días Los Gladiolos, Ofra, Arona y La Laguna- Finca España.

Diferencias en los datos municipales de GrafCan y del informe epidemiológico diario

Para elaborar el ranking que publica elDiario.es cada semana, se han utilizado los datos por municipios expuestos por GrafCan y no los publicados en el informe epidemiológico diario que comparte la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Esto es debido a la capacidad de representar mejor la situación epidemiológica de cada localidad, ya que en el informe solo se tiene en cuenta el lugar de residencia que se expone en la tarjeta sanitaria, que puede ser distinta a la localidad en la que se vive y donde se ha realizado la prueba diagnóstica. Por ejemplo, un estudiante de Icod de los Vinos, que reside en La Laguna de forma provisional por estudios y no está empadronado allí, en GrafCan sumaría su positivo en la Ciudad de los Adelantados y, en el informe epidemiológico, en el municipio norteño.

Por este motivo, en las islas capitalinas, en los municipios de mayor tamaño y en las capitales pueden registrarse más casos que los que les corresponden por residencia porque los pacientes no siempre residen en el municipio en el que tienen declarada su tarjeta sanitaria. Se da las circunstancia de que los pacientes se pueden haber desplazado a otro municipio de manera provisional (viaje, trabajo, estudios...) o permanente y no han actualizado los datos de tarjeta sanitaria. Han acudido a realizarse la extracción de la muestra en un centro de salud que no corresponde al de su municipio de residencia, por lo que van a ser asignados a un municipio que no es su municipio de residencia según tarjeta sanitaria, pero sí es el lugar donde realizan gran parte de sus interacciones sociales. Esta situación es más frecuente en aquellos grupos de edad que se desplazan a una isla o municipio capitalino por razones de trabajo o estudios: entre los 10 y los 49 años. Sin embargo, hay otros grupos de edad a los que no les afecta o que incluso tienen una diferencia a la inversa, explica Sanidad en un comunicado.

Esta diferencia entre la situación de residencia (temporal o permanente) de las personas y sus registros en la Administración hace que algunos municipios (por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) que tienen más actividad económica y de estudios, tengan más personas residiendo en el municipio sin haber actualizado su situación en los registros de la administración sanitaria.