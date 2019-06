Una playa del sur de Tenerife, no "apta al baño" por la gran cantidad de microplásticos, según un estudio de la ULL

La playa de El Porís, en el municipio tinerfeño de Arico, no es "apta para el baño”, ya que la presencia de microplásticos en ciertos periodos del año es relativamente alta en comparación a otras playas de Canarias, como Las Canteras en Gran Canaria, según un estudio coordinado por la Universidad de La Laguna (ULL).



El contenido de microplásticos es de en torno a 99 g/m 2, lo que supone cerca de 3.000 fragmentos por metro cuadrado de la playa, apunta el estudio realizado por un grupo de investigación liderado por Javier Hernández Borges, profesor titular de Química Analítica de la ULL.



Esta investigación se ha basado en el estudio durante los pasados meses de octubre, noviembre y diciembre la presencia de microplásticos en seis playas de Tenerife: El Socorro y San Marcos, en el norte de la isla, y Leocadio Machado, El Porís, Los Abriguitos y playa Grande, ha informado este jueves la ULL en un comunicado.



Según el profesor Hernández Borges, la playa del Porís recibe periódicamente cantidades importantes de basuras marinas y sobre todo de microplásticos, que hasta el momento no se habían cuantificado.



“Todo parece indicar que es debido a su orientación y a las corrientes que llegan a la zona y que no parece que estén dejando cantidades importantes de microplásticos en muchas de las playas de la isla, si bien este hecho está aún por constatar y sería necesario realizar estudios a largo plazo”, ha manifestado.



Asimismo, ha señalado que durante los pasados meses la playa del Porís ha aparecido en redes sociales y en las noticias a nivel regional y estatal debido una llegada masiva de microplásticos.



En el resto de playas analizadas el contenido en microplásticos, de un tamaño entre 1 y 5 milímetros, es relativamente bajo, inferior a 3.5 g/m 2, con una media de 45 fragmentos por metro cuadrado, por lo que son catalogadas por los científicos como “aptas para el baño”.



El grupo de investigación también ha identificado mediante espectroscopía infrarroja el tipo de plástico de un buen número de dichos fragmentos y un 69% se corresponden con fragmentos de polietileno; un 18% con polipropileno; y un 4% con poliestireno.



Todo ello concuerda con datos previamente publicados en la bibliografía y con el hecho de que los dos primeros son las dos formulaciones de plásticos más producidas a nivel mundial.